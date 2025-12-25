Aprobadas las cuentas de 2026 en Marines: mejora de edificios municipales, movilidad y eficiencia energética

El Ayuntamiento de Marines aprobó, en pleno extraordinario celebrado el 23 de diciembre, las cuentas para 2026, que ascienden a 2.316.352,48 euros, un presupuesto que aumenta en más de 100.000 euros respecto a 2025.

Los presupuestos, que se han aprobado con los votos a favor de PSPV-PSOE y Compromís y la abstención del PP, proponen una serie de acciones que, según el consistorio, "mejorarán la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Marines".

"El capítulo II refleja el compromiso del equipo de gobierno por seguir adecuando, mejorando y adaptando los edificios municipales. Por lo que en el próximo año, 2026, se va a trabajar en el centro juvenil, la biblioteca o el cementerio municipal", manifiestan desde el equipo de gobierno.

Proyectos para 2026

Además, las inversiones (reflejadas en el capítulo VI) que marcan las cuentas ascienden a más de 200.000 euros. Entre otras acciones se destinarán 30.000 euros para la redacción del proyecto de finalización de la urbanización de El Romeral lo que seguirá dando pasos para la mejora en esa parte del municipio y otros 30.000 euros se invertirán en la Alcazaba del Castillo del Real que complementará la ayuda de la Generalitat Valenciana y que mejorará esta emblemática construcción.

A los que hay que añadir, en materia de movilidad, la creación de un aparcamiento en la Calle l'Eliana que sirva como disuasorio para mejorar la movilidad en el municipio. También, en materia de inversiones se va a mejorar la eficiencia energética y renovación de la biblioteca municipal, así como la renovación de la pista de baloncesto e instalación del vallado. "En definitiva, hemos presentado unos presupuestos comprometidos con la ciudadanía que dan respuesta a las demandas ciudadanas y al objetivo del equipo de gobierno de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Marines", indica María Dolores Celda, alcaldesa de Marines.

"Unos presupuestos que mantienen la deuda a cero como en ejercicios anteriores y que permitirán al consistorio hacer frente a cualquier imprevisto. Cabe destacar que los presupuestos además cumplen en 2026 con el compromiso adquirido con el personal del ayuntamiento para alcanzar el 100% de las mejoras salariales de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo)", añade. Las cuentas del 2026 también señalan un aumento de la partida destinada al mantenimiento y mejora de Marines Viejo.

Las nuevas asociaciones del municipio como son la Colina Felina, el Club de Frontón y el Centre d'Estudis Locals (CEL) de Marines se suman a las ya existentes y por tanto el capítulo III aumenta para que puedan acceder a la línea de subvención destinada a las asociaciones. Además, también se ha mejorado la subvención a la Unión Musical La Marinense.