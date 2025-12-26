RibaJove abre sus puertas con una amplia programación de ocio para la infancia y la juventud

Vuelve la gran Feria de la Infancia y la Juventud, RibaJove, al pabellón municipal de Riba-roja de Túria. La programación arrancará este sábado 27 de diciembre a las 17.30 horas con el acto inaugural a ritmo de batucada. Un año más contaremos con la presencia del alcalde de Riba-roja, Robert Raga, el concejal de Juventud, David Barbancho, y las Falleras Mayores 2026, Tamara Tello Ruiz y Thalía Gallach, que recorrerán las instalaciones. Durante tres días, el pabellón se llenará de actividades pensadas para distintas edades, todas ellas supervisadas por monitores especializados y con entrada totalmente gratuita.

Música con Djs, animación con mascotas y espectáculos de saltimbanquis, además de talleres infantiles, espacios de estimulación temprana, zona gamer, área de juegos deportivos y una amplia oferta de hinchables, tanto infantiles como juveniles, harán las delicias de grandes y pequeños. Como novedad destaca el circuito Crazy Warrior, con 50 metros de recorrido. También se habilitará una pista de bicicletas para que los participantes puedan traer la suya desde casa, habrá presencia de la Policía Local con actividades educativas, servicio de palomitas y, como es tradición, degustación de buñuelos con chocolate, a cargo de la Asociación ‘Bunyoleres del Poble’.

Ciencia y juego

Uno de los grandes atractivos para el domingo 28 de diciembre será el taller de robótica. Para los más peques habrá cuentacuentos a las 12 horas. A lo largo del día se desarrollarán talleres para niños y niñas de 0 a 12 años, espacios de estimulación temprana, zona gamer, juegos deportivos e hinchables infantiles y juveniles en el interior del pabellón. La programación se completará con propuestas tecnológicas como un taller de robótica y experiencias de realidad virtual.

El lunes 29 de diciembre, los jóvenes podrán disfrutar de diferentes ‘pases de ciencia’, que acercarán el conocimiento científico de forma didáctica y atractiva. De nuevo, como animación con mascotas, el espectáculo del científico loco, talleres infantiles para edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, zona gamer, juegos deportivos y diferentes hinchables como wipe out, barredora, demolición y, de nuevo, el circuito Crazy Warrior. También se repetirá la pista de bicicletas, la presencia de la Policía Local y el servicio de palomitas. “Este evento es una muestra de que el RibaJove es un espacio vivo, pensado por y para la gente joven. Queremos ofrecer alternativas atractivas, fomentar la participación y que la juventud de Riba-roja tenga espacios donde compartir, aprender y pasarlo bien”, subraya el concejal de Juventud, David Barbancho.

RibaJove se enmarca dentro de la programación especial “Un Nadal Màgic”, que se desarrolla en el municipio durante todo el mes de diciembre y se prolongará hasta el 5 de enero, con la tradicional Cabalgata de Reyes.