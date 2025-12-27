Rosana canta con la Primitiva de Llíria.

El Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria concedieron la Distinción Pare Antoni 2025 a la Fundació Premis Jaume I, a la cantante Rosana, y a los edetanos Miguel Civera, requinto solista de la orquesta de RTVE, y a quien fuera presidente de la entidad Gerardo Ferrando, a título póstumo. Así lo decidió la Junta Directiva de la sociedad musical, que entregó los galardones durante su concierto de Navidad el sábado 27 de diciembre.

El acto de entrega se realizó durante el Concierto de Navidad, al que asisieron tanto el presidente de la Fundació Premis Jaume I, Vicente Boluda, como la cantante Rosana, que actuó junto a la Banda Primitiva en la parte final del concierto interpretando su popular villancico “En Navidad”. Este reuniño a más de un centenar de músicos sobre el escenario, en un concierto dirigido por su director titular, Pedro Vicente Alamà, y el director invitado, el portugués Luciano Pereira, batuta de la Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves en Portugal.

Este galardón, creado en el año 2018 y que acumula ya ocho ediciones, busca premiar a entidades y personalidades que hayan contribuido al desarrollo y a la difusión de la música o la cultura. En anteriores ediciones, la sociedad ha entregado este galardón al cantautor Juan Manuel Serrat, quien actuó con la banda en abril de 2024; al Valencia CF, a la Banda Municipal de València, a la Orquesta y Coro de RTVE o a Vicente Llimerà, actual director del Palau de la Música y músico de la sociedad edetana.

“La historia de nuestra agrupación, considerada como la banda civil más antigua de España, así como el del resto de sociedades musicales de la Comunitat Valenciana, no podría entenderse sin la trayectoria y el trabajo de muchos de estas figuras y entidades en favor de la música y, por eso, desde hace ocho años, realizamos un reconocimiento público a todas ellos en el concierto más multitudinario del año”, explica el presidente de la Primitiva de Llíria, José Luis Pérez Veses.

Un 2025 de éxitos

El concierto servirá como colofón a un 2025 plagado de éxitos para la entidad, con las victorias en el Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de València”, en su sección de Honor; y en el Certamen Internacional de Música Vila de Altea, donde obtuvo el Primer Premio, la Mención de Honor y otros seis reconocimientos especiales del jurado.

“Estamos ante una de las etapas más exitosas de nuestra sociedad en varias décadas -, explica su vicepresidente Miguel Cerezo- porque, además de los dos galardones de este año, la banda ya consiguió la victoria en Altea en 2021 y en València en 2022. Todo eso no sería posible sin el trabajo, la constancia y la entrega de todos los músicos que integran nuestra banda”. A estas victorias, en la última década, se suman las conseguidas en Altea en 2017, así como los trofeos de la orquesta sinfónica en el Certamen Caixabank de Orquestas de la Comunitat Valenciana en los años 2019 y 2024; y el triunfo de la banda juvenil en elCertamen Nacional de Bandas de Música “Azuaga, Música y Cine” 2024