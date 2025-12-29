Bétera contrata a trece personas con su Plan de Empleo Local 2025

El Ayuntamiento de Bétera ha dado la bienvenida a las trece personas trabajadoras que se han incorporado a la plantilla municipal gracias a la puesta en marcha del Plan de Empleo Local 2025, un proyecto estratégico con una inversión cercana a los 200.000 euros de fondos municipales y que ha sido impulsado desde las concejalías de Empleo y Personal.

Las contrataciones, con una duración de seis meses a jornada completa, se corresponden con los puestos de trabajo de operario/a peón de obras y servicios múltiples, oficial de obras y servicios múltiples y conserjes, reforzando así distintos servicios municipales esenciales en el Ayuntamiento de Bétera.

Durante este periodo, las personas contratadas desarrollarán tareas vinculadas al mantenimiento y mejora de espacios públicos, apoyo en obras y servicios municipales, conservación de instalaciones, así como labores de atención a la ciudadanía, control de accesos y apoyo en edificios municipales, contribuyendo al correcto funcionamiento de los servicios públicos y al bienestar de los vecinos y vecinas.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha señalado que este Plan de Empleo Local es una “herramienta fundamental para reforzar y optimizar los recursos municipales, ya que permite mejorar el funcionamiento de los servicios públicos al tiempo que se generan oportunidades de empleo para vecinos y vecinas del municipio. A través de esta iniciativa, se facilita el acceso a ingresos y a la cotización a la Seguridad Social, así como la mejora de la cualificación y la experiencia profesional de las personas contratadas, reforzando a su vez la calidad de los servicios municipales para el conjunto de la ciudadanía”.

Refuerzo de la plantilla

Con este Plan de Empleo Local, el Ayuntamiento de Bétera ha destinado alrededor de 200.000 euros de recursos municipales, "una inversión que permite reforzar la plantilla municipal durante seis meses y atender de manera más eficaz las necesidades de los distintos servicios y departamentos, mejorando así la calidad de la atención que se presta a la ciudadanía".

En este sentido, la concejal de Personal y Recursos Humanos, Marisa Silvestre, ha destacado que este plan permite una “mejor organización y planificación del trabajo diario, optimizando los recursos humanos del Ayuntamiento y reforzando áreas clave que requieren apoyo adicional. Además, contribuye a ofrecer una oportunidad laboral a personas del municipio, favoreciendo su inserción en el mercado de trabajo y aportando valor al funcionamiento de los servicios municipales”.

"El Plan de Empleo Local 2025 está financiado íntegramente con fondos municipales, reafirmando así la apuesta del Ayuntamiento de Bétera por generar oportunidades laborales directas, así como la contribución al desarrollo económico local y la cohesión social a través del empleo".

Por su parte, Adrián Cámara, concejal de Empleo, ha señalado que desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) “seguimos trabajando en políticas activas de empleo que permitan mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas del municipio, facilitando su acceso al mercado laboral y dotándolas de experiencia y herramientas que refuercen su perfil profesional”.