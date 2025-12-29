L’Eliana aprueba la licitación de las obras del CEIP El Garbí tras veinte años de reivindicaciones
El Pleno aprueba también inicialmente el convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la EGM del parque empresarial
S. García
El pleno del Ayuntamiento de l’Eliana aprobó por unanimidad, en sesión extraordinaria celebrada el viernes 26 de diciembre, los pliegos y el inicio del procedimiento de licitación de las obras de reforma y ampliación del CEIP El Garbí, una de las actuaciones educativas más relevantes impulsadas en los últimos años y que cuenta con un presupuesto base de licitación de 7.642.026 euros.
La ejecución de este proyecto, que está previsto que dure 24 meses, permitirá modernizar y ampliar las instalaciones del centro, mejorando su capacidad y adaptándolo a las necesidades educativas actuales, en el marco del compromiso del Consistorio con la mejora de las infraestructuras educativas y la calidad de la enseñanza pública.
El alcalde, Salva Torrent, ha querido felicitar a toda la comunidad educativa del municipio y, de manera especial, a la del CEIP El Garbí, destacando que “después de más de veinte años de reivindicaciones y trabajo constante, este proyecto por fin se convierte en una realidad”.
El pleno aprobó en la misma sesión, la expropiación e indemnizaciones correspondientes para disponer de los terrenos necesarios para esta obra; así como con carácter definitivo el Presupuestos General del 2026 y, provisionalmente, el proyecto de convenio de colaboración con la futura Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del parque empresarial, un paso clave para impulsar la renovación, mejora y modernización del principal espacio industrial del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
- Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Aemet extiende a toda Valencia el aviso naranja por lluvias muy fuertes y tormentas con granizo: 'Atención porque será un día adverso
- Aemet activa el aviso naranja por fuertes lluvias en Valencia y Alicante
- La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad