L’Eliana aprueba la licitación de las obras del CEIP El Garbí tras veinte años de reivindicaciones

El Pleno aprueba también inicialmente el convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la EGM del parque empresarial

Recreación del futuro CEIP El Garbí.

Recreación del futuro CEIP El Garbí. / Ayuntamiento de l'Eliana

S. García

L'Eliana

El pleno del Ayuntamiento de l’Eliana aprobó por unanimidad, en sesión extraordinaria celebrada el viernes 26 de diciembre, los pliegos y el inicio del procedimiento de licitación de las obras de reforma y ampliación del CEIP El Garbí, una de las actuaciones educativas más relevantes impulsadas en los últimos años y que cuenta con un presupuesto base de licitación de 7.642.026 euros.

La ejecución de este proyecto, que está previsto que dure 24 meses, permitirá modernizar y ampliar las instalaciones del centro, mejorando su capacidad y adaptándolo a las necesidades educativas actuales, en el marco del compromiso del Consistorio con la mejora de las infraestructuras educativas y la calidad de la enseñanza pública.

El alcalde, Salva Torrent, ha querido felicitar a toda la comunidad educativa del municipio y, de manera especial, a la del CEIP El Garbí, destacando que “después de más de veinte años de reivindicaciones y trabajo constante, este proyecto por fin se convierte en una realidad”.

El pleno aprobó en la misma sesión, la expropiación e indemnizaciones correspondientes para disponer de los terrenos necesarios para esta obra; así como con carácter definitivo el Presupuestos General del 2026 y, provisionalmente, el proyecto de convenio de colaboración con la futura Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del parque empresarial, un paso clave para impulsar la renovación, mejora y modernización del principal espacio industrial del municipio.

