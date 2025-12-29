L’Eliana aprueba la licitación de las obras del CEIP El Garbí tras veinte años de reivindicaciones

El pleno del Ayuntamiento de l’Eliana aprobó por unanimidad, en sesión extraordinaria celebrada el viernes 26 de diciembre, los pliegos y el inicio del procedimiento de licitación de las obras de reforma y ampliación del CEIP El Garbí, una de las actuaciones educativas más relevantes impulsadas en los últimos años y que cuenta con un presupuesto base de licitación de 7.642.026 euros.

La ejecución de este proyecto, que está previsto que dure 24 meses, permitirá modernizar y ampliar las instalaciones del centro, mejorando su capacidad y adaptándolo a las necesidades educativas actuales, en el marco del compromiso del Consistorio con la mejora de las infraestructuras educativas y la calidad de la enseñanza pública.

El alcalde, Salva Torrent, ha querido felicitar a toda la comunidad educativa del municipio y, de manera especial, a la del CEIP El Garbí, destacando que “después de más de veinte años de reivindicaciones y trabajo constante, este proyecto por fin se convierte en una realidad”.

El pleno aprobó en la misma sesión, la expropiación e indemnizaciones correspondientes para disponer de los terrenos necesarios para esta obra; así como con carácter definitivo el Presupuestos General del 2026 y, provisionalmente, el proyecto de convenio de colaboración con la futura Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del parque empresarial, un paso clave para impulsar la renovación, mejora y modernización del principal espacio industrial del municipio.