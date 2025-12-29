Pilar Bernabé, delegada del Gobierno: "El barranco del Pozalet conectará con la Saleta para evitar inundaciones"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado esta mañana el Parque Logístico de València, en Riba-roja de Túria, que se inundó tras los fuertes episodios de lluvias debido al desbordamiento de las balsas de laminación del barranco del Pozalet. "Este es un lugar en el que habitualmente, cuando hay lluvias intensas, suele desbordarse y durante la tarde de ayer tuvieron problemas y supuso que se cortaran los accesos. Ahora están terminando los servicios de limpieza y recogida de residuos que han quedado en la carretera para poder abrir y que el acceso al polígono industrial de Riba-roja sea total", expresaba Bernabé.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha acompañado a Bernabé en su visita y ha explicado que ayer, con el episodio de lluvias, "se desbordaron 120 litros y como consecuencia impactaron en algunas calles del polígono El Oliveral y en la entrada y salida de los accesos del Parque Logístico de Valencia (PLV), en el que algunos trabajadores se quedaron aislados y con la ayuda de bomberos, Guardia Civil y Policía Local los trasladamos a unas oficinas municipales, los atendimos y, con un autobús que contratamos, los llevamos de vuelta a sus municipios". "Un episodio más que, como consecuencia de las lluvias, las balsas del barranco del Pozalet vuelven a impactar en la economía de Riba-roja y de València", declara Raga.

Enero de 2026

Por ello, Pilar Bernabé ha explicado que está zona va a tener una solución dentro de las obras del barranco de la Saleta: "el barranco del Pozalet conectará directamente con la Saleta, donde se harán dos balsas de laminación más arriba para paliar la situación que se da aquí la final donde, como ven, se corta el barranco y por lo tanto es lo que produce las inundaciones". La delegada ha afirmado que las obras "empezarán en enero de 2026" y que "de una gran obra como es la transformación de la Saleta conlleva actuaciones secundarias como es esta que va a dar una solución al polígono de Riba-roja".

Para Robert Raga, esta obra "es una solución muy importante para que el barranco pueda ir aguas abajo y que la carretera que entra al PLV no haga como ha estado haciendo durante estos años, que hace de dique y se desborda cuando viene aguas arriba". "Esta es una obra de emergencia, que empezará en 2026, pero tenemos la preocupación de que durante este tiempo siga entrando agua a las empresas y tengamos que cerrar accesos", añade el alcalde.

Ante esta situación, Raga informa que, hasta que se hagan las obras, la Generalitat Valenciana se ha comprometido a "adoptar soluciones ante emergencias, ya que el PLV es una entidad de gestión donde está la Generalitat". Así lo ha comunicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en otra visita a la localidad del Camp de Túria.