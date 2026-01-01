El Consell construye un nuevo colector de aguas residuales sobre el Turia tras quedar arrasado por la dana

La Generalitat ha finalizado la construcción de un nuevo colector de 240 metros de longitud sobre el río Turia, a su paso por Vilamarxant y Riba-roja, que permite la conexión con la estación depuradora Camp de Turia II y garantiza la gestión de las aguas residuales de ambos municipios, tras quedar el original destrozado por la riada.

La nueva infraestructura, ejecutada con criterios de resiliencia gracias a una inversión de cuatro millones de euros, sustituye al colector provisional que se instaló tras el 29 de octubre y que, hasta ahora, ha garantizado el suministro.

"El nuevo colector se ha construido con criterios de resiliencia que aumentan su resistencia en caso de futuros desastres naturales y mejoran la seguridad de la población", ha señalado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Así, se han ejecutado once nuevas pilas de hormigón armado con cimentaciones más profundas sobre las que se han colocado las vigas que sustentan el colector de 700 milímetros de diámetro. Destaca, también, la celosía metálica de 41 metros de longitud ejecutada en el vano principal, y que sirve para atravesar, sin obstaculizar, el cauce de aguas bajas del río.

"La nueva infraestructura garantiza una solución de continuidad del servicio a largo plazo, al tiempo que mejora la protección medioambiental del Turia, aunando así dos de los grandes objetivos del Consell: aumentar la seguridad y el cuidado del medio ambiente", ha indicado el vicepresidente.

Esta actuación se enmarca en la iniciativa E.8.1 del Plan Endavant, que contempla la mejora de la resiliencia de las depuradoras e instalaciones complementarias de la zona afectada por la riada para reducir su riesgo antes inundaciones

“Aumentar la resiliencia de las depuradoras y sus conexiones permite reducir el impacto ambiental al evitar desbordamientos y contaminación. Si estas infraestructuras resultan dañadas o saturadas pueden liberar aguas residuales sin tratar, aumentando el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, de contaminación de ríos y acuíferos”, ha explicado Martínez Mus.

Antecedentes

El 29 de octubre de 2024 las lluvias torrenciales provocaron la rotura del colector general de Vilamarxant-Riba-roja de Túria, que transporta las aguas residuales generadas en ambos municipios a la Edar Camp de Turia II.

El colector y las vigas que los sustentaban fueron arrastrados por la corriente, ocasionando el correspondiente vertido. Ante esta situación, el Consejo de Administración de EPSAR declaró la emergencia de las obras.

Así, se actuó de urgencia para el restablecimiento funcional provisional del servicio y para evitar vertidos al medio natural, instalándose en tiempo récord un bombeo provisional de 300 metros de longitud para reconectar los colectores existentes en la margen derecha con los de la margen izquierda del río Turia.

“Contando esta reparación, desde la Generalitat hemos actuado sobre un total de 123 depuradores que resultaron dañadas por la riada. En la actualidad ya han sido todas reparadas y el servicio está restablecido tras una inversión del Consell de 123 millones”, ha apuntado el vicepresidente tercero.

Como actuación complementaria, en el caso de Riba-roja, desde la Generalitat también se ejecutó la reparación en del tramo inicial del colector en Vilamarxant, mediante la reposición de 16 metros de colector y la ejecución de un muro de escollera para garantizar la estabilidad del terreno que contiene dicho colector.