Riba-roja de Túria impulsará la construcción de vivienda entre 2026 y 2029

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria impulsará la promoción de vivienda en el municipio durante los próximos años para paliar la actual escasez de vivienda a precios asequibles a la que puedan optar los jóvenes y personas con escasos recursos económicos. En la última década, Riba-roja se ha convertido en uno de los municipios de la segunda corona del área metropolitana de Valencia más demandados para vivir.

Según un informe elaborado por la Generalitat Valenciana, Riba-roja de Túria forma parte de la relación de municipios con un índice alto de demanda de vivienda, con un 1,4%, una oferta actual de 2 viviendas y una demanda de 109 viviendas.

Concretamente, el consistorio ofreció en 2025 a la Generalitat Valenciana un solar para la promoción de 28 viviendas de alquiler social, en el marco del Plan Vive, una iniciativa impulsada por el gobierno autonómico con el objetivo facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible para la ciudadanía mediante la promoción de 10.000 viviendas de protección pública durante esta legislatura.

La superficie del solar es de 1.179m2 con una edificabilidad de 4.096 m². Según el estudio económico realizado por técnicos municipales, se preveía la construcción de 28 viviendas , 24 de las cuales de tres dormitorios y 4 de dos dormitorios en ático. Se incluía un sótano con garaje y trasteros para cada una de las viviendas.

Asimismo, la Entidad Estatal de Vivienda ha abierto la convocatoria para el acceso, en régimen de alquiler asequible, de 67 viviendas ubicadas en Valencia; 22 de las cuales se encuentran en el municipio de Riba-roja de Túria. Estas viviendas disponen entre 49 y 76 metros cuadrados de superficie y son de 1 y 2 dormitorios. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de febrero de 2026 y pueden solicitarse a través del siguiente enlace https://www.casa47.es/convocatoria-alquiler-vigo-valencia

Paralelamente, el Ayuntamiento impulsará, a través de la promoción privada, 830 viviendas que permite el desarrollo del Plan Parcial del sector nº 2 "Calvari", con una extensión de 263.625 m2. De éstas, 263 viviendas serán de tipología unifamiliar en hilera, 185 viviendas, unifamiliar aislada y 382 son consideradas plurifamiliares en bloque lineal, para la construcción de vivienda de protección pública, con una edificabilidad de 14.524 m2c, y una estimación de unas 94 viviendas en bloque.

‘El difícil acceso a la vivienda es ya un problema persistente y uno de los temas que más nos preocupan actualmente. La falta de suelo y la elevada demanda ha provocado un encarecimiento de precios y la dificultad para acceder a una vivienda digna es máxima’, subraya el alcalde de Riba-roja, Robert Raga.

Asesoramiento y ayudas

El Ayuntamiento de Riba-roja, a través del departamento de Urbanismo, tramita anualmente las ayudas relativas a accesibilidad, rehabilitación de fachadas, mejora energética o para la elaboración del Informe de Evaluación de Edificios y ofrece asesoramiento en esta materia, al mismo tiempo que gestiona lo relativo al planeamiento urbanístico, gestión y evaluación ambiental.

Paralelamente, desde el área de Políticas Inclusivas se lleva a cabo la tramitación necesaria para facilitar el acceso a la vivienda a personas con escasos recursos. El personal municipal se encarga de inscribir a la persona como demandante de vivienda social del EVHA, se emiten informes de vulnerabilidad en caso de tener que hacer frente a un desahucio, se tramitan las ayudas de la GVA para el alquiler y las de carácter municipal. También el consistorio ha trabajado estos últimos años de la mano de la Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana, en la mediación con la SAREB, tanto en la búsqueda de soluciones a los afectados por los desahucios y se ofrece asesoramiento jurídico gratuito para las personas que lo requieren.