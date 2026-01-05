Defensa concede la medalla al mérito militar a la alcaldesa de Loriguilla
Montserrat Cervera agradece al regimiento de Pontoneros de Zaragoza tras reconectar dos partes del municipio con un puente construido exprés tras la dana
El ministerio de Defensa ha otorgado la Medalla de la Cruz Blanca del Mérito Militar a la alcaldesa de Loriguilla, Montserrat Cervera. Un reconocimiento, que la primera edila ha identificado como "colectivo, una responsabilidad compartida". La mandataria local ha aceptado la medalla, publicada en el Boletín Oficial de Defensa con "humildad y profunda responsabilidad". "Lo hago desde la gratitud y la convicción de haber cumplido con un deber y un honor", señalaba en un comunicado compartido este lunes.
En primer lugar, Cervera ha agradecido al Regimiento de Pontoneros de Zaragoza, que reconstruyeron un puente que cruzaba el barranco del Pozalet tras la dana del 29 de octubre de 2024 y permitieron reconectar los dos extremos de Loriguilla que habían quedado aislados entre sí tras la catástrofe. "Su iniciativa, profesionalidad y confianza han sido el motor de este expediente. A ellos, y a todo el Ejército de España, mi respeto y admiración por su servicio incansable", ha expresado la alcaldesa Montserrat Cervera.
Además, la alcaldesa ha precisado, que esta medalla no es suya, sino de todo Loriguilla. "Pertenece a cada vecino, a su tejido social, a su historia compartida. La recibo también en representación de mis compañeros del equipo de gobierno local. Este honor es, sobre todo, un reconocimiento a la excelencia cívica de todo un pueblo", ha escrito la mandataria.
"Este reconocimiento nacional, que trasciende siglas e ideologías, refuerza nuestra voz colectiva y valida el camino de diálogo, servicio y cooperación institucional que hemos emprendido", expresa Cervera. La condecoración, ha seguido, es la evidencia de la "unión y fortaleza de Loriguilla. Ante cada dificultad, nuestro pueblo ha sabido unirse y responder con responsabilidad y cohesión".
Por último, la alcaldesa señala que asume esta distinción "no como un punto final, sino como un compromiso renovado. Lo importante no es quien recibe el reconocimiento, sino el trabajo compartido y la capacidad de construir, puente a puente, conexiones sólidas que trascienden a las personas y perduran en las instituciones. Mi gratitud, sincera y permanente, al Ejército de España, al Regimiento de Pontoneros de Zaragoza y al Ministerio de Defensa", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- El temporal deja ya más de 134,4 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo
- Sin consuelo: Cuatro familias destrozadas por la tragedia de Indonesia
- La familia confirma que el cuerpo hallado en Indonesia es el de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio