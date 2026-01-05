Defensa concede la medalla al mérito militar a la alcaldesa de Loriguilla

El ministerio de Defensa ha otorgado la Medalla de la Cruz Blanca del Mérito Militar a la alcaldesa de Loriguilla, Montserrat Cervera. Un reconocimiento, que la primera edila ha identificado como "colectivo, una responsabilidad compartida". La mandataria local ha aceptado la medalla, publicada en el Boletín Oficial de Defensa con "humildad y profunda responsabilidad". "Lo hago desde la gratitud y la convicción de haber cumplido con un deber y un honor", señalaba en un comunicado compartido este lunes.

En primer lugar, Cervera ha agradecido al Regimiento de Pontoneros de Zaragoza, que reconstruyeron un puente que cruzaba el barranco del Pozalet tras la dana del 29 de octubre de 2024 y permitieron reconectar los dos extremos de Loriguilla que habían quedado aislados entre sí tras la catástrofe. "Su iniciativa, profesionalidad y confianza han sido el motor de este expediente. A ellos, y a todo el Ejército de España, mi respeto y admiración por su servicio incansable", ha expresado la alcaldesa Montserrat Cervera.

Boletín del ministerio de Defensa con la inclusión de la alcaldesa en la lista de medallas. / L-EMV

Además, la alcaldesa ha precisado, que esta medalla no es suya, sino de todo Loriguilla. "Pertenece a cada vecino, a su tejido social, a su historia compartida. La recibo también en representación de mis compañeros del equipo de gobierno local. Este honor es, sobre todo, un reconocimiento a la excelencia cívica de todo un pueblo", ha escrito la mandataria.

"Este reconocimiento nacional, que trasciende siglas e ideologías, refuerza nuestra voz colectiva y valida el camino de diálogo, servicio y cooperación institucional que hemos emprendido", expresa Cervera. La condecoración, ha seguido, es la evidencia de la "unión y fortaleza de Loriguilla. Ante cada dificultad, nuestro pueblo ha sabido unirse y responder con responsabilidad y cohesión".

Por último, la alcaldesa señala que asume esta distinción "no como un punto final, sino como un compromiso renovado. Lo importante no es quien recibe el reconocimiento, sino el trabajo compartido y la capacidad de construir, puente a puente, conexiones sólidas que trascienden a las personas y perduran en las instituciones. Mi gratitud, sincera y permanente, al Ejército de España, al Regimiento de Pontoneros de Zaragoza y al Ministerio de Defensa", ha concluido.