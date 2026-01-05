Los Reyes Magos "andan" menos y se refugian en pabellones

Las inclemencias meteorológicas también han afectado a los Reyes Magos, que han tenido que modificar la programación de sus actos a la llegada a los distintos municipios de Camp de Túria.

En L’Eliana, por la lluvia, se realizó una versión reducida de la Cabalgata por las calles Molí, Mayor, Francisco Alcaide, Ave María, Purísima y, de nuevo, Molí hasta el Auditorio. y, se decidió hacer el reparto de regalos en el Auditorio Municipal.

Llíria también acortó el itinerario de su cabalgata y finalizó el recorrido en el Pabellón Pla de l'Arc, donde los más pequeños les estaban esperando con gran ilusión.

En La Pobla de Vallbona, los Reyes Magos recibieron las llaves de la ciudad para poder entrar a las casas y dejar sus regalos. Debido al tiempo, prefirieron adelantar su llegada a las 17 horas y poder saludar a los más pequeños desde sus carrozas acompañados de buena música y personajes Disney.

En Bétera, su Majestades de Oriente llegaron por la mañana acompañados de sus Pajes Reales y su primera parada fue las Escoletes de Navidad. Después, a partir de las 17 h, se subieron a sus carrozas y pudieron saludar a todos los vecinos desde la Alameda Escultor Ramón Inglés hasta la Casa de la Cultura. Una vez allí, entregaron regalos a los más pequeños.