Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en ValenciaTemporal de lluviasCota de nieveDirecto temporalPolémica cabalgata ReyesTragedia en Indonesia
instagramlinkedin

Los Reyes Magos "andan" menos y se refugian en pabellones

Recepción real en el pabellón de Llíria debido al mal tiempo.

Recepción real en el pabellón de Llíria debido al mal tiempo. / L-EMV

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Las inclemencias meteorológicas también han afectado a los Reyes Magos, que han tenido que modificar la programación de sus actos a la llegada a los distintos municipios de Camp de Túria.

En L’Eliana, por la lluvia, se realizó una versión reducida de la Cabalgata por las calles Molí, Mayor, Francisco Alcaide, Ave María, Purísima y, de nuevo, Molí hasta el Auditorio. y, se decidió hacer el reparto de regalos en el Auditorio Municipal.

Llíria también acortó el itinerario de su cabalgata y finalizó el recorrido en el Pabellón Pla de l'Arc, donde los más pequeños les estaban esperando con gran ilusión.

En La Pobla de Vallbona, los Reyes Magos recibieron las llaves de la ciudad para poder entrar a las casas y dejar sus regalos. Debido al tiempo, prefirieron adelantar su llegada a las 17 horas y poder saludar a los más pequeños desde sus carrozas acompañados de buena música y personajes Disney.

Noticias relacionadas y más

En Bétera, su Majestades de Oriente llegaron por la mañana acompañados de sus Pajes Reales y su primera parada fue las Escoletes de Navidad. Después, a partir de las 17 h, se subieron a sus carrozas y pudieron saludar a todos los vecinos desde la Alameda Escultor Ramón Inglés hasta la Casa de la Cultura. Una vez allí, entregaron regalos a los más pequeños.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
  2. Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
  3. La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
  4. La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
  5. ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
  6. El temporal deja ya más de 134,4 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo
  7. Sin consuelo: Cuatro familias destrozadas por la tragedia de Indonesia
  8. La familia confirma que el cuerpo hallado en Indonesia es el de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio

Los Reyes Magos "andan" menos y se refugian en pabellones

Los Reyes Magos "andan" menos y se refugian en pabellones

Defensa concede la medalla al mérito militar a la alcaldesa de Loriguilla

Defensa concede la medalla al mérito militar a la alcaldesa de Loriguilla

Riba-roja de Túria impulsará la construcción de vivienda entre 2026 y 2029

Riba-roja de Túria impulsará la construcción de vivienda entre 2026 y 2029

Muere una mujer de 71 años tras ser atropellada en la Pobla de Vallbona

Muere una mujer de 71 años tras ser atropellada en la Pobla de Vallbona

El Consell construye un nuevo colector de aguas residuales sobre el Turia tras quedar arrasado por la dana

El Consell construye un nuevo colector de aguas residuales sobre el Turia tras quedar arrasado por la dana

La causa de la dana estrecha el cerco sobre Mazón y desmonta su guerra de relatos

La causa de la dana estrecha el cerco sobre Mazón y desmonta su guerra de relatos

Bétera contrata a trece personas con su Plan de Empleo Local 2025

Bétera contrata a trece personas con su Plan de Empleo Local 2025

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno: "El barranco del Pozalet conectará con la Saleta para evitar inundaciones"

Tracking Pixel Contents