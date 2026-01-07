Bétera, Casinos y Serra recibirán 697.256 euros del Pla Obert para nuevos proyectos

El Pla Obert de la Diputació de València sigue sumando nuevos proyectos en los municipios de Camp de Túria. El último decreto validado por el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta primera Natàlia Enguix ha aprobado tres nuevos proyectos del plan cuatrienal de la Diputació de València por valor de 697.256 euros en las localidades de Bétera, Casinos y Serra.

Entre los proyectos que han recibido luz verde, destaca la renovación de varias zonas verdes en el municipio de Bétera, mediante la plantación de arbolado y arbustos, además de la instalación de riegos y la reparación y sustitución de mobiliario urbano, juegos infantiles y otros elementos. Esta importante actuación cuenta con una financiación de 354.000 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Casinos ha recibido luz verde a su plan para sustituir el césped artificial del campo de fútbol municipal, una inversión que asciende a los 244.000 euros. Por último, Serra va a adquirir tres nuevos vehículos con etiqueta ECO para su policía local.

Nuevo decreto del Pla Obert

La Diputació de València ha aprobado una nueva resolución del Pla Obert d’Inversions que autoriza la financiación de 69 proyectos municipales en toda la provincia, con una inversión global de 11.528.835,44 euros. El nuevo decreto, impulsado desde el área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, refuerza “el carácter abierto, ágil y flexible del plan, permitiendo a los municipios decidir en qué invertir sus recursos sin esperar a convocatorias ni ajustarse a líneas cerradas”.

La vicepresidenta Enguix señala que la nueva remesa de inversiones “está centrada en proyectos que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las vecinas y vecinos de nuestros pueblos, como la mejora de infraestructuras básicas, especialmente las redes de agua potable, la rehabilitación de espacios públicos o la modernización de instalaciones deportivas y sociales”. Junto a estas actuaciones, se incluyen iniciativas orientadas a mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y la dotación de servicios municipales, “con el objetivo de favorecer un desarrollo local equilibrado y sostenible en todo el territorio provincial”.

El nuevo decreto eleva a 853 las actuaciones aprobadas desde la puesta en marcha del Pla Obert, dentro del principal programa inversor de la Diputación, concebido con un horizonte cuatrienal que permite a los ayuntamientos presentar proyectos de forma continua. En este sentido, Natàlia Enguix subraya que los municipios “cuentan con plena libertad para seguir presentando sus iniciativas en cualquier momento, garantizando una ejecución flexible a lo largo de todo el periodo del plan”. La vicepresidenta insiste en que con el Pla Obert “es la Diputación la que se adapta a los pueblos y no al revés: aquí mandan los ayuntamientos y nosotros acompañamos con agilidad, confianza y recursos”.

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert “es mucho más que un programa de inversiones”. A su juicio, el plan “es una herramienta de acompañamiento real, que nos permite escuchar a los ayuntamientos, eliminar trabas administrativas y poner a su disposición los recursos necesarios para que puedan ejecutar sus prioridades con autonomía y responsabilidad”.