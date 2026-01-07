Llíria licita y contrata por valor de 15 millones de euros en 2025

La Concejalía de Contratación y Gobierno Interior de Llíria, dirigida por el edil Paco García, ha hecho balance del trabajo realizado en el departamento, cumpliendo un año más con la mayoría de los objetivos fijados para el ejercicio presupuestario 2025.

García ha señalado que el Ayuntamiento de Llíria “ha materializado unos 130 expedientes tramitados directamente por el departamento de Contratación, de los cuales 90 han sido contratos menores de obras y servicios, y otras 38 licitaciones abiertas en diferentes modalidades, tanto para obras, como para servicios y suministros”.

El edil de Contratación ha remarcado que este trabajo “ha supuesto una inyección para el municipio y una inversión directa de cerca de 15 millones de euros, los cuales han correspondido a la mejora de infraestructuras, prestaciones de servicios y suministros de todas las áreas municipales”.

Contratación de servicios

De las licitaciones efectuadas, el 35 % ha correspondido a la contratación de servicios, donde destacan dos importantes. Una del área de movilidad, con la nueva licitación del servicio transporte público de viajeros en el casco urbano y urbanizaciones, con una dotación de 2,2 millones de euros; y otra la de la limpieza de todos los edificios municipales, con otra dotación de 1,2 millones de euros. También se ha realizado la del mantenimiento de la EDAR (depuradora) de Carrasses con 412 mil euros o el proyecto de restauración del BIC de las Termas de Mura con cerca de 100 mil euros.

En materia de obras, se ha dedicado el 60 % del presupuesto de inversión, con intervenciones tan significativas como la reurbanización de la plaza Major (1,5 millones de euros), la intervención sobre el Santuario y Termas Romanas de Mura (1,7 millones de euros), la restauración de la muralla islámica en la calle del Remei (casi 1 millón de euros) o las obras en viales como la mejora de la carretera de Vilamarxant (515 mil euros) o la calle Puríssima (574 mil euros). Este apartado de mejoras se ha dedicado también al campo del Canó (590 mil euros), el Parque Silvestre de Edeta (415 mil euros) o la repavimentación de diversos viales (cerca de 200 mil euros).

Suministros

Igualmente, en materia de suministros, destaca la renovación de la flota de vehículos de la Policía Local, con una dotación de 200.000 euros, que mejora el equipamiento móvil de los agentes.

García ha destacado que la contratación pública “es uno de los principales motores de la economía española, que representa entre el 10 % y el 20 % del PIB, siendo también un elemento clave para el desarrollo municipal, ya que muchas de las inversiones y actividades se centran en la esfera local”. Es por ello que desde el Ayuntamiento edetano se trabaja en mejorar los procesos y aumentar el abanico de contrataciones para intentar llegar a cubrir el 100% de áreas y servicios.

Todas estas inversiones y contrataciones están enmarcadas dentro del Plan de Inversiones Públicas Municipales 2023-2027 (https://www.lliria.es/sites/www.lliria.es/files/PIM%20Ll%C3%ADria%202023-2027.pdf) que el equipo de Gobierno aprobó a principio de la legislatura y del cual se está dando cumplimento año tras año.