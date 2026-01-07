Riba-roja suspende el contrato de recogida de residuos por incumplimiento de la empresa

Riba-roja de Túria arranca el año 2026 con un pleno extraordinario para rescindir el contrato con la empresa Garbialdi, encargada del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, poda y voluminosos del municipio, por "incumplimiento del contrato". Lo hace apenas un mes después de que esta firma empezara su trabajo en la localidad del Camp de Túria el pasado 1 de diciembre de 2025 con una vigencia de 14 años.

El concejal de Contratos, José Ángel Hernández, ha expresado en el pleno el "evidente incumplimiento de la prestación del servicio de recogida de residuos por parte de la empresa adjudicataria del nuevo contrato con los graves problemas que ocasiona al municipio". Además, ha explicado que este incumplimiento se ha seguido produciendo "tras los reiterados requerimientos realizados por el ayuntamiento para tomar las medidas necesarias para corregir y encauzar el servicio". Pese a estos requerimientos, la empresa ha seguido prestando unos servicios "inadecuados, deficientes e ineficaz, incumpliendo las estipulaciones de los pliegos y su propia oferta".

Hernández ha recordado que en el pleno extraordinario del 23 de diciembre se inició el expediente de imposición de penalidades al contratista por un importe de 143.000 euros, que equivale al 1 % del contrato. Tras la apertura de este expediente, vencido el plazo establecido, el contratista no ha presentado alegaciones al respecto, con lo que se propone al pleno elevar a "definitiva" esta penalidad impuesta al contratista por incumplimiento en la adecuada realización del servicio, que ha llevado a Riba-roja a una situación límite en la que la suciedad reina en el municipio.

"En el informe de fecha 5 de enero de 2026, por parte de la empresa auditora, concluye que el servicio sigue siendo deficiente", ha afirmado el edil. De este modo, ha explicado que a esta fecha la empresa Garbialdi sigue sin disponer de los medios materiales y humanos mínimos comprometidos, entre los que se encuentran falta de conductores, vehículos averiados, contratos de personal sin formalizar, rutas sin ejecutar ningún día conforme a lo previsto, contenedores sin vaciar y desbordados. Además, tampoco se realizan los servicios de recogida de residuos voluminosos con normalidad ni otros servicios como limpieza de vertederos y contenedores, lo que ha provocado numerosas quejas ciudadanas recogidas por el consistorio.

Imagen subida por vecinos de Riba-roja en las redes sociales. / L-EMV

Propuesta de resolución del contrato

Con este contexto, el Ayuntamiento de Riba-roja propone al pleno el inicio de la resolución del contrato por incumplimiento "grave y reiterado de las obligaciones esenciales de ejecución del servicio". Asimismo, José Ángel Hernández ha explicado que la empresa adjudicataria ha sido absorbida por la empresa ISS Facility Service, requiriendo a esta empresa la transmisión del contrato por absorción de la empresa Garbialdi, adjudicataria inicial del servicio. No obstante, mientras no se liquide el contrato, la empresa debe seguir realizando el trabajo.

Con el fin de garantizar unos servicios adecuados, el PSPV-PSOE propone al pleno habilitar a alcaldía para realizar los contratos de emergencia necesarios. "El ayuntamiento va a reclamar al contratista los daños y perjuicios ocasionados al municipio". Asimismo, la empresa adjudicataria ha presentado alegaciones a esta resolución que serán estudiadas por los técnicos. De igual forma la multinacional dispondrá de un periodo de 10 días desde la notificación del pleno extraordinario realizado esta mañana para alegar lo que considere oportuno.

Postura de los grupos municipales

Alberto Gimeno, portavoz del Partido Popular de Riba-roja, ya se hizo eco de la "indignación" del PP con este problema que afecta tanto a las urbanizaciones como al casco urbano. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, muestra como rebosa basura de los diferentes contenedores en Masía de Traver, Montealcedo, Valencia la Vella, en el residencial Reva o en el casco urbano. "El Partido Popular no puede consentir que las calles de Riba-roja sigan así. No me gusta decirlo, pero a día de hoy Riba-roja parece un basurero".

Ahora, en el pleno, Gimeno ha recordado que el Partido Popular ya votó en contra de este contrato. "Estamos a favor de las penalidades, todos somos conscientes de la falta de un servicio eficiente en diciembre y lo que llevamos de enero. Por nuestra parte, entendemos que se inicie la resolución del contrato, pero tenemos dudas de que esto no suponga un coste extra al ayuntamiento". "Se nos notificó el día 5 a medio día, ayer era festivo y hoy nos reunimos a las 8.30 horas, así que no hemos tenido tiempo d ehablar con ningún técnico de lo que supone económicamente y si se puede hacer uso del aval de esta empresa para sufragar los gastos antes de que finalice el contrato". El portavoz popular también ha comentado la posibilidad de que este problema se judicialice.

Finalmente, el Partido Popular se abstiene respecto a la medida sugerida por el equipo de gobierno en el pleno. "Somos conscientes de que el servicio necesita una mejora, pero habría que medir las responsabilidades del ayuntamiento". Por su parte, José Luis Fernández, edil de Vox, ha expresado que este acontecimiento evidencia la "mala gestión" y "falta de previsión" por parte del equipo de gobierno. Aún así, ha afirmado que van a apoyar todo lo que suponga una mejora para el vecindario, a pesar de que el PSPV tenga que "asumir responsabilidades".

José Manuel Gallardo, portavoz de Esquerrra Unida- Podem, ha manifestado el apoyo del partido a la propuesta del equipo de gobierno. "No vamos a culpar al gobierno de una mala praxis de una empresa privada, pero sí que creemos que las cosas se pueden hacer mejor y valorar la parte de pliego de condiciones". Rafael Folgado, de Compromís, ha expresado el apoyo al grupo socialista para solventar este problema. "Creemos que a nuestros vecinos no le importan las disputa entre partidos, sino que sus calles estén limpias", ha reivindicado Folgado.

Finalmente, El Partido Popular y Vox se han abstenido y Esquerra Unida-Podem y Compromís han votado a favor de la imposición de la penalidad a la empresa adjudicataria, resolución del contrato y prestación del alcalde para realizar contratos de emergencia que resuelvan el problema de proliferación de residuos en las calles de la localidad.

Contrato de emergencia con FCC

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga ha destacado la ‘transparencia absoluta’ con la que fue adjudicado el presente contrato y matiza, “fue evaluado en la mesa de contratación formada por técnicos y posteriormente fue llevado a la comisión de contratación que integran los diferentes grupos políticos que conforman la coorporación municipal, antes de llevarse a su aprobación por el pleno”.

Raga ha lamentado el grave perjuicio provocado a la ciudadanía, “hemos adjudicado un contrato de emergencia a la empresa que consiguió la segunda mejor puntuación en el pliego para poder devolver la normalidad al municipio y resarcir los daños ocasionados a la imagen de Riba-roja” y subraya “vamos a actuar con toda la contundencia legal para proteger los derechos de contribuyentes, reclamando a la empresa daños y perjuicios”.

La empresa FCC, a través de un contrato de emergencia, se encarga desde el pasado 4 de enero de complementar el actual servicio de recogida de residuos, para paliar las deficiencias detectadas y que tengan un menor impacto a la ciudadanía. Mientras la empresa Garbialdi S.A, contratista y responsable del servicio, deberá seguir prestando el mismo hasta la adjudicación del nuevo contrato.

El alcalde ha reiterado su preocupación por la situación de los trabajadores, “estamos a su lado y pendientes de su futuro”. Los servicios técnicos y jurídicos municipales trabaja en la liquidación económica del contrato parar evitar posibles costes que pudieran derivarse de la judicialización del contrato.