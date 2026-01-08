Un accidente permite la detención de tres hombres por cultivar marihuana en Nàquera y Serra

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres como responsables de dos plantaciones de marihuana ubicadas en viviendas de Nàquera y Serra. El pasado 30 de mayo de 2025, agentes de la Policía Local de Nàquera acudieron a un aviso por un accidente de coche en una urbanización. La llamante había colisionado con otro vehículo conducido por un hombre de nacionalidad serbia. Este aseguró que el responsable del coche era un amigo que acudió al lugar del accidente y afirmó ser el conductor habitual.

En el interior del coche se hallaron entre 12 y 15 garrafas de agua, así como restos de productos fertilizantes y fitosanitarios. Además, se percibía un fuerte olor a marihuana. Por ello, la Policía Local de Nàquera puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Unos días antes, el coche accidentado fue visto estacionado en la puerta de una vivienda de la misma urbanización donde tuvo lugar el siniestro. Además, en el mes de febrero, un hombre, también de nacionalidad serbia, fue identificado en la puerta de esta vivienda. Se estaban cometiendo robos en viviendas por la zona y mostraba una actitud sospechosa. Cuando fue requerido por los agentes, respondía las preguntas de manera evasiva, asegurando que era un estudiante y vivía junto a su pareja en la vivienda.

Visitas discretas

Con toda la información recabada, los agentes comenzaron a realizar vigilancias discretas en la vivienda. Detectaron un fuerte olor característico de esta sustancia que procedía de la misma. Además, observaron que las ventanas siempre estaban tapadas con un toldo. La valla perimetral también estaba cubierta, dificultado la visibilidad de la parcela desde fuera.

Los autores se desplazaban recurrentemente a una segunda vivienda ubicada en la localidad de Serra, donde también se percibía un fuerte olor a marihuana. Tanto en esta como en la vivienda de Nàquera, se detectaron enganches ilícitos a la red, haciendo que las sospechas de un cultivo 'in door' fueran cada vez más evidentes.

Finalmente, se solicitó autorización judicial y el pasado 18 de diciembre se realizó la entrada y registro de ambas viviendas.

En total de aprehendieron 992 plantas de Cannabis Sativa en estado de crecimiento y floración, 24 ventiladores, 15 tubos de ventilación y extracción, 35 lámparas LED, 8 equipos de aire acondicionado, 3 lámparas de balastro 3 extractores, 3 termostatos y 20 garrafas de fertilizante.

Tres serbios

Por estos hechos han sido detenidos tres hombres de 28, 31 y 55 años y nacionalidad serbia por delitos de tráfico de drogas en modalidad de cultivo, pertenencia a organización criminal y defraudación del fluido eléctrico. Dos de ellos han ingresado en prisión.

Ambas viviendas estaban arrendadas. Sin embargo, la de Nàquera había sido alquilada con documentación falsa para no levantar sospechas.

Los detenidos pertenecían a una organización criminal estructurada jerárquicamente. Se organizan en dos escalones. En el primero se integran los jefes con funciones de logística, dirección y coordinación. En el segundo están los ejecutores, encargados de la vigilancia de las viviendas y el mantenimiento de las plantaciones.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Bétera. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria.