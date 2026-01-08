El departamento jurídico de Políticas Inclusivas de Riba-roja atendió a más de 300 personas en 2025

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria continúa fortaleciendo su modelo de municipio inclusivo, cercano y comprometido con la defensa de los derechos de la ciudadanía a través del área de Políticas Inclusivas, un eje estratégico que agrupa numerosos programas y recursos municipales orientados a la atención integral de las personas.

Dentro de este marco, el departamento jurídico del área de Políticas Inclusivas se ha consolidado durante el año 2025 como un servicio clave de apoyo y orientación legal, atendiendo a 310 personas del municipio que han requerido asesoramiento jurídico en situaciones de especial complejidad social, familiar o administrativa.

Este servicio, integrado por una abogada, ofrece una atención especializada, personalizada y de proximidad, actuando como complemento imprescindible al resto de programas sociales, comunitarios y de inclusión que se desarrollan desde la concejalía. Su labor permite abordar los problemas legales no como realidades aisladas, sino como parte de un enfoque integral que sitúa a la persona en el centro de la intervención municipal. Las consultas más frecuentes han estado relacionadas con arrendamientos urbanos, incluyendo impagos, conflictos contractuales y procedimientos de desahucio, una problemática que conecta directamente con las políticas municipales de vivienda, prevención de la exclusión residencial y acompañamiento social.

En el ámbito del derecho de Familia, el departamento ha orientado a numerosas personas en procesos de separación, divorcio o elaboración de convenios reguladores para hijos e hijas no matrimoniales, contribuyendo a garantizar la seguridad jurídica de las familias y la protección del interés superior de la infancia, en coordinación con otros recursos municipales de apoyo familiar. Por otro lado el asesoramiento en derecho de Extranjería ha sido otro de los pilares de actuación, facilitando procesos de regularización administrativa, solicitudes de nacionalidad y renovaciones de permisos, reforzando así las políticas de integración, convivencia y cohesión social que impulsa el ayuntamiento.

Soluciones dialogadas y accesibles

Asimismo, el departamento jurídico ha desempeñado un papel fundamental en la orientación sobre medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, un ámbito de creciente relevancia que requiere un acompañamiento especializado y alineado con los principios de autonomía personal, inclusión y respeto a los derechos fundamentales.

A estas actuaciones se suman intervenciones en conflictos hereditarios, conflictos vecinales y otras cuestiones jurídicas, muchas de las cuales se resuelven desde una perspectiva preventiva, evitando la judicialización y favoreciendo soluciones dialogadas y accesibles para la ciudadanía.

El concejal de Políticas Inclusivas, David Barbancho, ha destacado el alto valor social de este departamento, que “nació como un servicio mínimo y que, ante la necesidad real de la ciudadanía, ha ido ampliando las horas de atención para poder dar una respuesta adecuada”. En este sentido, Barbancho ha subrayado que, gracias a esta ampliación, el servicio ha podido atender más de trescientas situaciones a lo largo del año, reforzando el impacto del conjunto de programas del Área de Políticas Inclusivas y consolidando “una administración local cercana, eficaz y sensible a las necesidades reales de la población”.

El Departamento Jurídico se integra así plenamente en la acción municipal como una herramienta esencial de garantía de derechos, contribuyendo a construir una Riba-roja de Túria más justa, cohesionada e inclusiva, donde las políticas públicas se traducen en apoyos concretos y efectivos para la ciudadanía.