La Diputación inicia las obras de reparación del yacimiento íbero del Puntal dels Llops en Olocau

La Diputación de Valencia ha comenzado las obras de reparación de los desperfectos causados por la caída de un rayo en varias estructuras del yacimiento íbero del Puntal dels Llops, situado en el término municipal de Olocau. El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, ha visitado este viernes, junto al alcalde de la localidad, Antonio Ropero, y la directora del Museu de Prehistòria de València, María Jesús de Pedro, el antiguo asentamiento que gestionan de manera conjunta la Diputación, a través del museo, y el Ayuntamiento de Olocau.

El pasado 24 de julio cayó un rayo en el promontorio donde se ubica el yacimiento del Puntal dels Llops ,dañando tres zonas del muro del sector norte del yacimiento. Tras la elaboración del informe de desperfectos y la solicitud para realizar los trabajos de reparación, la Diputación ha dado luz verde a las obras, que cuentan con la supervisión del Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) del Museo.

Puesto que las únicas estructuras afectadas en este conjunto son de mampostería, las actuaciones se centrarán en la reposición de mampuestos caídos, por lo que no es necesario emplear piedra de fuera para su reparación, ya que se utilizará la misma piedra caída de las estructuras.

De este modo, se seguirán los mismos criterios de intervención que en las últimas intervenciones en el yacimiento. Por un lado, los tramos de muros caídos se repararán respetando el doble paramento con el que se construyen, utilizando mampuestos caídos, sin aportar otros nuevos. Por otro lado, se repasarán las juntas de las fábricas de los paramentos levantados, con el fin de impedir la circulación de agua entre las piedras y que la erosión siga en aumento.

Visita de la Diputación de Valencia al yacimiento íbero del Puntal dels Llops en Olocau. / Raquel Abulaila

“El ayuntamiento nos pidió ayuda y aquí está la Diputación de Valencia, trabajando para recuperar este espacio ya que los desperfectos ocasionados por el rayo en estructuras como la muralla y varios muros interiores obligaron a suspender las visitas por motivos de seguridad”, ha explicado Mompó.

Para el presidente, “esta intervención va mucho más allá de una reparación puntual, responde a una apuesta clara por el turismo cultural y de calidad”. “Al final, invertir en el Puntal dels Llops, uno de los yacimientos íberos más emblemáticos de la provincia y un Bien de Interés Cultural, es invertir en futuro al atraer visitantes, dinamizar la economía local y reforzar la identidad de un municipio que tiene en su patrimonio uno de sus grandes valores”, ha esgrimido.

Por su parte, el alcalde de Olocau, Antonio Ropero, ha agradecido la visita del presidente para “ver de primera mano las inversiones de la Diputación” en Puntals dels Llops. También ha puesto en valor “la agilidad, gracias a la disposición de la directora del museo, el diputado y el presidente, para llevar a cabo estas actuaciones y que el Puntal esté en las mejores condiciones para recibir a los visitantes”.

Un yacimiento único

El Puntal dels Llops es una referencia básica de la arqueología ibérica en tierras valencianas. Se trata de un asentamiento ocupado entre el siglo V y III a.C. Presenta una muralla y una torre que lo definen como una pequeña fortaleza de 960 metros cuadrados. Junto a otras similares formó parte del sistema defensivo y de vigilancia del territorio de la ciudad de Edeta y está considerado uno de los mejores ejemplos de atalaya de época ibérica.

El Museu de Prehistòria de València lleva trabajando en el yacimiento de época ibérica desde hace cerca de cincuenta años, a través de la investigación, conservación y la promoción del uso público del yacimiento; además de la creación de la colección museográfica, del servicio de visitas y de las jornadas de puertas abiertas.

En la actualidad, el yacimiento es visitable y está abierto al público todo el año, con entrada libre. Se cuenta con un servicio municipal de guías, en colaboración entre el ayuntamiento y el área de Cultura de la Diputación de Valencia, que ofrecen visitas guiadas cinco días a la semana. En 2024 visitaron el lugar unas 19.000 personas, lo que da cuenta del éxito de esta oferta patrimonial, por lo que era necesaria la reparación urgente de los desperfectos provocados por el rayo.