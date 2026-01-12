Riba-roja cubrirá las pistas de pádel para que puedan usarse todo el año

Riba-roja de Túria tendrá unas pistas de pádel más funcionales y renovadas tras quince años de actividad. Así lo ha confirmado el alcalde de este municipio, Robert Raga, que ha firmado el acta de replanteo para el inicio de las obras de para cubrición de estas instalaciones de pádel en el polideportivo de La Mallà. Concretamente el consistorio actuará sobre dos pistas, con una antigüedad de 15 años, que ocupan una superficie de 24.110 metros cuadrados. Junto a estas se ubican otras que se mantendrán descubiertas.

La obra consistirá en la construcción de una cubierta metálica con inclinación sobre las pistas, que se proveerá de faldones en misma para la futura instalación de placas fotovoltaicas. Además se sustituirá el césped artificial y se reparará la solera que sirve de base para mejorar su planeidad. El coste será de 141.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

Firma de la orden para mejorar las pistas de pádel municipales. / L-EMV

Mayor disponibilidad de instalaciones

Esta actuación permitirá una mayor disponibilidad de las instalaciones, ya que podrá utilizarse todo el año y en cualquier condición de lluvia, viento o sol extremo que pudiera producirse. Además se consigue un mayor control del juego, se garantiza una mayor protección y durabilidad del césped, los cristales y la arena y en definitiva, ofrece una mejor experiencia para los jugadores.

"Realizamos esta inversión en el marco de nuestro Plan de Mejora de Instalaciones Deportivas para ofrecer mejores prestaciones al Club de Pádel Riba-roja y a todos los usuarios y usuarias de este deporte’, subraya el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, quien ha matizado, "estos años seguiremos trabajando para mejorar instalaciones pero con la mirada puesta en nuevos espacios que podrían albergar dotaciones deportivas".

Mejora de otras instalaciones

En el Plan de Mejora de Instalaciones Deportivas, PMID, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha previsto otras actuaciones en diferentes espacios públicos que se ejecutarán en el periodo 2026-2027. Algunas de estas obras han finalizado recientemente como el cambio del pavimento de la pista multideporte y de la sala de judo del pabellón municipal. El suelo de ambos espacios ha sido sustituido por pavimento deportivo de PVC multicapa, de gran durabilidad y con múltiples ventajas como la impermeabilidad, el mantenimiento o su carácter antideslizante. Además se ha incluido un nuevo tatami para la sala de judo.

Una de las obras más destacadas en los próximos años será el cambio del suelo y la cubierta del pabellón cubierto de la calle Doctor Fleming, 2, con un coste aproximado de 680.000€. Esta actuación solucionará las filtraciones de agua existentes y ofrecerá una mayor climatización del espacio.

Firma de la orden para mejorar las pistas de pádel de Riba-roja. / L-EMV

La remodelación de la fachada del Complejo Deportivo la Mallà será otra de las grandes inversiones. Con un coste aproximado de 300.000€ se sustituirán las actuales planchas exteriores totalmente deterioradas y se redefinirán los espacios interiores del complejo con un coste de 240.000€. Una de estas actuaciones será la mejora de los baños de la instalación en los que se instalarán monomandos para regular correctamente el agua caliente, con un coste de 90.000€. En el marco de las ayudas del EDIL, que el Ministerio de Hacienda ha dirigido a los ayuntamientos afectados por la dana, se prevé el cambio en el modelo energético del complejo, a través de la instalación de placas fotovoltaicas de 90 kw y de un sistema de aerotermia, cuyo coste de ambas actuaciones sería de 250.000 euros.

También está previsto el refuerzo de las estructuras del pabellón municipal por valor de 60.000 euros la sustitución de la barandilla de la piscina de verano y el cambio de suelo por un importe de 74.000€, la ampliación del rocódromo con una nueva zona destinada a la modalidad de escalada infantil, con una inversión de 9.000 euros, así como la instalación de luminarias led por valor de 90.000€ y el cambio del césped del Estadio de Fútbol Municipal ‘Roberto Gil’ con un coste aproximado de 250.000€.

Paralelamente, el consistorio estudia el diseño de nuevas zonas para la práctica deportiva que cubran la demanda actual. En este contexto, encargará la redacción del proyecto de una nueva pista de atletismo homologada en la finca de Les Paretotes. Estos terrenos, ubicados en la zona norte del término, dispone de una excelente comunicación con el centro urbano