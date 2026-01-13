Serra incorpora braille y audioguías accesibles en la Ruta de las Esculturas para un turismo inclusivo

El Ayuntamiento de Serra ha dado un nuevo paso para convertir su oferta turística en un referente de accesibilidad en plena Sierra Calderona. El municipio ha implantado señalización adaptada en braille y un sistema de audioguía accesible en la Ruta de las Esculturas, un itinerario urbano que recorre puntos clave del patrimonio monumental y etnológico de la localidad.

La actuación ha supuesto la renovación de los paneles informativos de las siete esculturas que vertebran el recorrido —la Calderona, la Aguadora, Sant Roc, la Espartera, el Señor de la Vila, el Cartujano y el Rey Yahia—, además de la actualización de los tres paneles generales de la ruta.

A la información ya disponible en valenciano, castellano e inglés se añade ahora el braille, junto a códigos QR que permiten acceder a una audioguía desde el móvil. El objetivo: una señalética más autónoma y utilizable por cualquier visitante, sin barreras.

La alcaldesa, Alicia Tusón, ha subrayado que “este proyecto supone un paso más en nuestro trabajo por un turismo accesible, inclusivo y respetuoso con el patrimonio”, y ha defendido que la accesibilidad “mejora la calidad del destino turístico y genera un impacto positivo en la economía local”.

Turismo para todos

El consistorio enmarca esta mejora en una estrategia de turismo inclusivo ya en marcha en Serra, que incluye rutas universales al Castillo con silla oruga para personas con movilidad reducida y la disponibilidad de guías intérpretes para personas sordas y ciegas.

Con estas medidas, el municipio busca favorecer la participación de todas las personas, visibilizar la diversidad y consolidar un modelo de turismo sostenible y responsable.

Financiación

La inversión total del proyecto asciende a 8.318,75 euros, de los que 3.341,66 euros han sido subvencionados por la Diputación de València a través de la ayuda Impulsem Turismo Inversiones.

El ayuntamiento avanza además en su planificación turística con el Plan Director de Turismo y el Plan DTI (Destino Turístico Inteligente), con el objetivo de posicionar Serra como un municipio turístico accesible, sostenible e innovador, en línea con la normativa vigente.