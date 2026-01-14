CSIF exige explicaciones a Justicia por el retraso de las obras de la nueva sede judicial de Llíria

El sindicato CSIF insta a Conselleria de Justicia a que explique el estado actual de las obras en la nueva sede judicial de Llíria. La central sindical recuerda que "la finalización de estas actuaciones se encontraba prevista para marzo de 2024, pero, han transcurrido casi dos años y todavía no han entrado en funcionamiento".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que "la finalización de la nueva sede judicial en Camp de Túria resulta fundamental para mejorar la atención a la población de los 41 municipios que abarcará y que, sumados, rondan los 170.000 habitantes". Además, el sindicato recuerda que llevó a cabo numerosas movilizaciones durante años para conseguir que esas obras se iniciaran para "aliviar la saturación de un partido judicial saturado".

CSIF señala que "el comienzo oficial de la intervención tuvo lugar en junio de 2022, como así constaba en el cartel anunciador, que establecía un término de ejecución de 21 meses. Este hecho suponía que la actuación debería de haber finalizado en marzo de 2024".

La central sindical recalca que esa circunstancia "no solamente no se ha producido" sino que "tampoco ha existido información necesaria, por parte de conselleria, sobre el continuo retraso, que provoca que casi dos años después la población de este partido judicial siga sin disponer de su nueva sede".

El sindicato apunta que en una nota informativa emitida por la propia Conselleria de Justicia el pasado mes de agosto "aludía a una ejecución del 95 % y a una previsión de finalización de las obras en el tercer trimestre del pasado 2025". CSIF recalca que desde ese anuncio, que se remite a hace ya medio año, "no ha habido más información".

Primer trimestre de 2026

Sin embargo, el alcalde de Llíria, Paco Gorrea, informa que, en la última reunión mantenida con la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en diciembre de 2025, les comunicó que "para el primer trimestre de 2026 estaría en funcionamiento, que se había retrasado por un problema en las obras".

Por otra parte, CSIF subraya otro factor: el diseño interior de las dependencias. “Pese a haberlo consultado con reiteración, no hemos recibido respuesta a si se ha configurado con el antiguo modelo judicial, con una instalación para cada juzgado, o con el nuevo, que parte de la Ley Orgánica 1/2025 y que establece grandes dependencias para servicios comunes. Esta circunstancia resulta importante y no hemos sido informados sobre ella”, recalca el sindicato.

La central sindical considera necesario, en cualquier caso, que las actuaciones "reciban un impulso final para que concluyan definitivamente y que las nuevas instalaciones judiciales puedan estar a disposición de toda la ciudadanía de la comarca de Camp de Turia sin más demoras".