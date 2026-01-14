Defensa condecora a la alcaldesa de Loriguilla: "Somos un gran pueblo"

"Es un día inolvidable", así de emocionada se encontraba Monstserrat Cervera, alcaldesa de Loriguilla, tras recibir en Madrid, de manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, l a Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco por su actuación en los meses que siguieron a la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó la localidad.

La entrega de los reconocimientos se ha realizado el miércoles, 14 de enero, a las 12 horas en el cuartel General del Ejército de Tierra, en Cibeles (Madrid). En la lista completa de reconocimientos solo hay otros tres ostentan alcaldías: el acalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, la alcaldesa de Mira, María Míriam Lava Pérez, y el alcalde de Letur, Sergio Marín Sánchez.

Para Cervera, también valenciana Cabanes, de la comarca de Camp de Túria, "ha sido un día inolvidable, lleno de emociones y muchos recuerdos. He tenido el honor de recibir, junto a otros compañeros alcaldes y miembros de las Fuerzas Armadas, la Medalla al Mérito Militar con distintivo blanco".

Todos los condecorados. / M.D.

La alcaldesa ha tenido una mención especial para el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 1, unidad que promovió que se le otorgara esta condecoración. "Este reconocimiento simboliza la estrecha y leal colaboración del pueblo de Loriguilla con el Ejército de España, especialmente en aquellos momentos y situaciones cruciales en los que la cooperación, la rapidez y el compromiso marcan la diferencia. Por eso, quiero agradecer, una vez más, el trabajo incansable y la implicación ejemplar demostrados tanto por la Unidad Militar de Emergencias como por el Regimiento de Pontoneros y M. Defensa con Loriguilla, desde la dana hasta el día de hoy", explica.

La ministra Robles también dedicó unas palabras muy especiales a Montserrat Cervera, quien afirmó, yas recibir la Cruz al mérito, que "esta medalla no culmina una etapa, no es un final; representa un compromiso aún mayor y una responsabilidad más profunda para seguir trabajando por Loriguilla". Y es que la alcaldesa dedicó esta medalla a su pueblo: "La recibo con honor y con humildad, en nombre de cada vecino y cada vecina. Loriguilla, esta medalla es vuestra. Somos un gran pueblo. Cuidémoslo y cuidémonos. Enhorabuena, Loriguilla", concluyó.