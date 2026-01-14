Llíria gana el “Reto Mapamundi” por su alta tasa de reciclaje de vidrio

Llíria ha resultado una de las ganadoras de la campaña “Reto Mapamundi”, promovida por el Consorcio Valencia Interior (CVI) y Ecovidrio. La concejala del área de Residuos Sólidos Urbanos de Llíria, Mª Cruz García, ha explicado que esta acción “se ha desarrollado entre los meses de octubre y noviembre de 2025, y tenía como objetivo superar la tasa de reciclaje de vidrio de las localidades participantes respecto al mismo periodo del año anterior”.

Para el desarrollo del concurso se establecieron tres categorías en función del número de habitantes de cada municipio, con tres ganadores en cada una: para más de 10.000, entre 1.000 y 10.000, y menos de 1.000.

Tras finalizar la campaña “Reto Mapamundi” con los municipios pertenecientes al Consorcio Valencia Interior, y dentro de las poblaciones de más de 10.000 habitantes, Llíria, Utiel y Benaguasil han sido las que han obtenido una mayor puntuación y por tanto han sido las ganadoras de esta iniciativa en su categoría.

Contenedores personalizados

El premio es un detalle simbólico y de promoción de la ciudad, que consiste en el decorado de tres contenedores de vidrio con una imagen personalizada de los elementos tradicionales o patrimoniales que representan al municipio.

Asimismo, “el ‘Reto Mapamundi’ ha incluido acciones de dinamización y sensibilización ambiental durante los meses de su desarrollo, donde educadores ambientales han ido informando a la población sobre la campaña y la importancia de reciclar correctamente los residuos de envases de vidrio con reparto de bolsas reutilizables”, ha añadido García.

Desde la concejalía "se agradece a la ciudadanía de Llíria en general su participación e implicación en esta campaña, la cual ayuda a tener un mayor reciclaje de los envases de vidrio y un menor coste de tratamiento y valorización de residuos en la planta del Consorcio Valencia Interior, efecto que luego se traduce también en un menor coste en el recibo anual".