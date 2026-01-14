Nàquera decreta luto oficial por el fallecimiento de Ricard Pérez

El Ayuntamiento de Nàquera decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento de Ricard Pérez Casado, exalcalde de València entre 1979 y 1989, vecino del municipio y figura destacada de la política valenciana.

El equipo de gobierno, liderado por el alcalde Iván Expósito (Vox), ha sacado adelante esta medida después de que el grupo municipal PSPV-PSOE haya solicitado esta mañana los tres días de luto y que se inicien los trámites para dedicarle una calle o un espacio con su nombre.

Esta última propuesta la llevarán los socialistas al próximo pleno municipal, el 28 de enero, mediante una moción en la que esperan el respaldo del resto del pleno para decicarle una calle o un espacio a este "ilustre vecino de Nàquera".

Las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales durante los días de luto. Así, Nàquera se suma al Ayuntamiento de Valènciaque también ha decretado los tres días de luto, en honor del cual las banderas de la ciudad también ondearán a media asta y se suspenderán todos los actos oficiales del consistorio.