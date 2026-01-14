Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV de Nàquera pide tres días de luto y el nombre de una calle para Ricard Pérez

El alcalde de València entre 1979 y 1989 nació y vivió en el municipio del Camp de Túria

Imagen de la casa en la que nació Ricard Pérez Casado, en Nàquera.

Imagen de la casa en la que nació Ricard Pérez Casado, en Nàquera. / L-EMV

Sara García

Sara García

Nàquera

El grupo municipal PSPV-PSOE de Nàquera, municipio donde gobierna Vox, ha pedido tres días de luto oficial por el fallecimiento Ricard Pérez Casado, alcalde de València entre 1979 y 1989, y que se inicien los trámites para dedicarle una calle o un espacio a su nombre a quien nació en la localidad del Camp de Túria en el año 1945.

A través de una instancia general, el PSPV ha hecho esta solicitud tras conocer el fallecimiento de un "naquerano ilustre", segundo alcalde de la democracia de la ciudad de València. "Fue un naquerano ilustre y destacado, que creó el jardín del Turia y el Palau de la Música, además del urbanismo moderno de la ciudad a lo largo de sus casi 10 años de gobierno", expresan.

Además, el PSPV de Nàquera expresa que Ricard Pérez "guardó siempre relación con su pueblo". "Ricard estuvo siempre unido en su pueblo, Nàquera, y estuvo pendiente de las necesidades de los naqueranos, ayudando en aquello que estaba en su mano. Ayudó a la Sociedad Musical Santa Cecília de Náquera a financiar la construcción de su local, asesorando y organizando la forma de financiación para obtener los fondos necesarios", expresan los socialistas.

Calle Mayor de Nàquera, donde nació Ricard Pérez.

Calle Mayor de Nàquera, donde nació Ricard Pérez. / L-EMV

"Ricard Pérez nació en Nàquera y vivió en la casa familiar de la calle Mayor", expresan fuentes del partido. Por ello, el PSPV pide que el Ayuntamiento de Náquera decrete, del mismo modo que lo ha hecho María José Català en el Ayuntamiento de València, tres días de luto oficial, y que se inicien los trámites para dedicarle una calle o espacio a su memoria.

