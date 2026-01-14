Riba-roja participa en un intercambio juvenil Erasmus+ en Letonia sobre igualdad de género

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, a través del área de Juventud, formará parte por primera vez de un proyecto de intercambio juvenil Erasmus+, una iniciativa europea que permitirá a jóvenes del municipio participar en una experiencia internacional junto a participantes de otros países. El proyecto, titulado “Equal VOICES, Equal APPRECIATION!”, está financiado íntegramente por la Unión Europea a través de los fondos Erasmus+ y se desarrollará del 27 de junio al 5 de julio de 2026. El encuentro tendrá lugar en Letonia, en un alojamiento rural situado cerca de la localidad de Sigulda y Riba-roja de Túria estará representada por seis jóvenes de entre 14 y 16 años, que participarán en el intercambio acompañados por dos monitores.

En el proyecto participan entidades de Letonia, Portugal, Italia y España, siendo la asociación letona “Piliens okeānā” la coordinadora del intercambio. Junto a ella colaboran Histerico – Associação de Artes (Portugal), asd Moveway (Italia) y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en representación de España.

El intercambio girará en torno a la igualdad de género y las habilidades al aire libre, trabajando la identificación y superación de estereotipos y prejuicios de género, su impacto negativo en la juventud y la manera de afrontarlos. Estos contenidos se combinarán con actividades prácticas en la naturaleza, como orientación, planificación de rutas, cocina al aire libre, conocimiento de plantas o técnicas básicas de supervivencia.

El programa tiene un marcado carácter inclusivo, ya que cada entidad participante deberá incorporar al menos a tres jóvenes con menos oportunidades, procedentes de entornos rurales, con dificultades económicas o sociales, barreras lingüísticas u otras situaciones que puedan limitar su acceso a este tipo de experiencias.

Cómo inscribirse en el proyecto

El concejal de Juventud, David Barbancho ha destacado que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para abrir nuevas oportunidades a nuestros jóvenes, y programas como Erasmus+ nos permiten impulsar su proyección personal y social a través de experiencias europeas. Queremos que puedan salir, conocer otras realidades, convivir con jóvenes de otros países y volver a Riba-roja con una mirada más amplia y enriquecedora”.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección pueden informarse en el Centro de Información Juvenil Territori Jove, en horario de martes a sábado, de 15 a 21 horas.