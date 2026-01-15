Bétera reivindica a la Generalitat la creación de un centro de día y una residencia

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, y la concejala de Servicios Sociales, Marisa Martínez, se han reunido esta semana con la nueva consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, y el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, para trasladar a la Generalitat las necesidades que Bétera tiene en materia de infraestructuras sociosanitarias "para continuar ofreciendo bienestar y calidad de vida a todos sus vecinos y vecinas".

Durante el encuentro de trabajo, desde el Ayuntamiento de Bétera se han presentado diversos proyectos de gran relevancia para el municipio, como es la instalación de un centro de día y una residencia para diversidad funcional en las instalaciones de la Residencia de Casa Nebot. "Un proyecto que es una reivindicación histórica de Bétera en materia de infraestructuras sociales".

Para Verdevío, esta reunión es una “demostración del compromiso de la nueva consellera de Servicios Sociales, ya desde su etapa como secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario. Agradecemos a Elena Albalat y a todo su equipo que atienda nuestras necesidades y que trabaje codo a codo junto a nuestro Ayuntamiento para convertir los proyectos en realidades”.

"Bétera cuenta con una numerosa población con necesidades especiales para que puedan recibir todas las atenciones y servicios necesarios para su autonomía e independencia en el municipio. Por ello, este encuentro de trabajo supone un puente tendido para la colaboración entre ambas administraciones para emprender proyectos conjuntos que repercutan una mejora directa en la oferta y prestación de servicios a la ciudadanía del municipio de Camp de Túria.

En este sentido, la concejala de Derechos Sociales, Marisa Martínez, ha asegurado que el Ayuntamiento de Bétera va a “continuar reivindicando las infraestructuras que necesita y que nuestra ciudadanía merece. Nuestro municipio precisa de equipamientos que pongan el foco en mejorar la atención social, reforzar el bienestar de las personas y dar respuesta a las necesidades del municipio”, ha subrayado.