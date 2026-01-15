Riba-roja reafirma su compromiso con la Agenda 2030 en la reunión de la FEMP

Riba-roja de Túria ha estado presente en la sesión del Consejo de Gobierno de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030, celebrada hoy jueves en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El municipio ha estado representado por el concejal de Agenda 2030, José Luis Ramos, quien ha participado en el consejo de gobierno de la Red.

Durante la sesión se han abordado diversos puntos del orden del día, entre los que destacan la aprobación de la adhesión de la Mancomunidad Río Mijares como socio observador, la información sobre las solicitudes recibidas por parte de entidades interesadas en integrarse en la Red como socios colaboradores, así como la convocatoria de subvenciones vinculadas a la Agenda 2030. Asimismo, se ha informado sobre la actividad y avances de los grupos de trabajo que conforman la Red.

En la actualidad, la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 está integrada por 748 socios y cuenta con cuatro grupos de trabajo que se reúnen periódicamente para avanzar en la hoja de ruta común. Todas las entidades trabajan con 85 indicadores comunes vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y disponen de una plataforma de evaluación que permite analizar la situación de cada municipio, extraer conclusiones y definir el rumbo a seguir mediante iniciativas y propuestas políticas.

“Ha sido un encuentro clave, donde se ha organizado la hoja de ruta de 2026 en el que tendremos jornadas, formación, asambleas e iniciativas fruto de las relaciones público-privadas, con una hoja de ruta clara hasta 2026, que culminará en la sexta asamblea. En definitiva tenemos por delante un año muy apasionante, con el objetivo de que nadie se quede atrás y de que todos los municipios puedan llevar a cabo la implantación efectiva de la Agenda 2030”- ha destacado José Luis Ramos, concejal de Agenda 2030.

Con su participación en este foro, "Riba-roja reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y con el desarrollo de políticas locales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".