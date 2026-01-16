Manifestación contra la macroplanta de biometano: "Pedimos al alcalde de Llíria que no de la licencia de obra"

Las protestas contra las plantas de biometano no cesan en la Comunitat Valenciana. Si la semana pasada se manifestaban los vecinos y vecinas de San Antonio de Requena para mostrar su rechazo frontal a la instalación de una macroplanta de tratamiento de purines y producción de biometano en el municipio, este sábado una marcha recorrerá las calles de Llíria, donde se quiere instalar una macroplanta en una ubicación cercana a los municipios de Casinos (Camp de Túria) y Domeño (Los Serranos).

A las 12 horas arrancará desde la calle Pla de l'Arc la manifestación organizada por la Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía, la segunda desde que se conoce el proyecto. "Nuestra reclamación es que ese tipo de instalación no tiene ningún sentido para nosotros porque afectaría potencialmente, según expertos, a a los acuíferos y al aire, por lo que también afectaría a la salud de las personas de una manera muy significativa", expresa Kike Selva, portavoz de la asociación.

Selva argumenta que, "aunque el biometano puede ser una energía verde, este proyecto es insostenible debido a su enorme magnitud, que, entre otros aspectos, aumentaría el tráfico de manera significativa y transportaría residuos contaminantes". El portavoz explica que "mientras hay plantas de biometano, de 20.000 o 40.000 toneladas, que se abastecen de residuos cercanos o que están autogestionadas por los mismos agricultores o ganaderos, este proyecto pretende traer los residuos de fuera con todo lo que puede significar en cuanto a contaminación". "Al procesar residuos como cadáveres animales o purines de animales no rumiantes, existe un alto riesgo de generación de metales pesados", advierte.

Además, otro de los aspectos que preocupa a la asociación es el efecto llamada de macrogranjas. "La instalación de la macroplanta atraería macrogranjas a la comarca porque su infraestructura está diseñada para procesar volúmenes masivos de residuos industriales, lo que genera un efecto llamada para nuevas explotaciones ganaderas que necesiten deshacerse de sus desechos a gran escala".

Petición al alcalde de Llíria

Por este motivo, los manifestantes pedirán al alcalde de Llíria, Paco Gorrea, "que no firme la licencia de obras para la instalación". Tras una primera protesta que reunión a más de 2.000 personas, la plataforma espera "duplicar" la cifra- si el tiempo lo permite- y contará con la participación de otros municipios vecinos como La Pobla de Vallbona o Vilamarxant o entidades como Ubiracional, Defiende Tu Pueblo, Plataforma Requena, Salvemos el Farrajón o San Antonio Rural.

También se espera la presencia de los alcaldes de Casinos y de Domeño, los principales afectados de esta macroplanta. No obstante, los organizadores también quieren hacer pedagogía con los vecinos y vecinas de Llíria y hacerles ver que "aunque la instalación se ubique a ocho kilómetros de su núcleo urbano, también les afecta". "Nos han llamado trabajadores del Hospital de Llíria preocupados por lo que puede pasar", afirma.