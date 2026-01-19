Llíria renueva instalaciones deportivas: más protección y mejoras el Canó y Pla de l’Arc

El Ayuntamiento de Llíria ha llevado a cabo diversas mejoras en las instalaciones deportivas del Canó y del Pla de l’Arc, con una inversión superior a los 30.000 euros.

Las actuaciones han consistido, principalmente, en la instalación de elementos de protección en los campos de fútbol 8. Además, se han colocado mástiles con redes en la parte trasera de las porterías, tanto en este recinto como en las pistas del Pla de l’Arc.

Otros trabajos se han centrado en el cambio de parte del sistema de megafonía y en ciertas reformas en los servicios y vestuarios de estas instalaciones deportivas.

El edil de Deportes, Joanma Miguel, ha señalado que se trata de “pequeñas actuaciones pero necesarias para mejorar la seguridad y el comfort de las personas usuarias de estos recintos deportivos”.