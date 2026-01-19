La Pobla de Vallbona aplaza los actos de San Sebastián y se suma al luto nacional por el accidente ferroviario de Adamuz

La Pobla de Vallbona ha acordado posponer las celebraciones de las fiestas de San Sebastián tras consensuar la decisión con los representantes de la Clavaría El Colp y en cumplimiento de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España con motivo del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Los actos programados para este lunes 19 de enero, así como los previstos para los días 20 y 21 de enero, se aplazan al fin de semana del 23 al 25 de enero, manteniéndose el mismo programa y horario inicialmente establecidos.

Asimismo, mañana, a las 12 horas, se celebrará una misa en la Iglesia de Santiago Apóstol con motivo de la festividad de San Sebastián y en recuerdo y homenaje a las víctimas del accidente ferroviario. Además, en los edificios públicos las banderas ondearan a media asta como muestra de respeto y duelo.

Respeto y solidaridad con las víctimas

En este sentido, el alcalde de la Pobla, Abel Martí, ha señalado que “las fiestas de San Sebastián tienen un profundo valor cultural y emocional para nuestro municipio, siendo una de las celebraciones más arraigadas para nuestros vecinos y vecinas. No obstante, ante un suceso tan trágico como el ocurrido en Adamuz, desde el ayuntamiento consideramos prioritario mostrar nuestro respeto y solidaridad con las víctimas y sus familias. Por ello, y de común acuerdo con la Clavaría El Colp, hemos decidido aplazar las fiestas de San Sebastián al fin de semana, manteniendo intacto el programa previsto para las nuevas fechas”.

Por su parte, el concejal de Fiestas Patronales, Jaime Ruix, ha indicado que “teníamos muchas ganas de celebrar San Sebastián y todos los actos preparados con la Clavaría, pero entendemos que en estos momentos de dolor, lo más adecuado es actuar con responsabilidad y sensibilidad con las víctimas y familiares”.