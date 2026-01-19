Riba-roja cerró 2025 con 133 parados menos y un aumento de contratos laborales

Riba-roja de Túria cerró 2025 con hasta 133 parados menos al pasar de 1.289 personas sin un trabajo en enero a los 1.156 desempleados registrados en diciembre del mismo ejercicio. Las cifras del paro se completan con las correspondientes a la formalización de contratos laborales que se situaron en un total de 1.1171 contratos en el mes de diciembre, 28 contratos más que en el mes anterior.

Las cifras de Labora, el organismo dependiente de la Generalitat Valenciana encargada de la formación y el empleo, certifican que, a lo largo del pasado año 2025, "la tasa de paro en Riba-roja de Túria ha ido descendido progresivamente a media que transcurrían los meses y que se ha acelerado, especialmente, a lo largo de la primera mitad del año, con un descenso de hasta 78 personas que hallaron un puesto de trabajo".

Las estadísticas de la Generalitat constatan que en enero del pasado año el número de parados pasó de 1.289 inscritos en enero de los cuales 474 eran hombres y las restantes 815 eran mujeres a los 1.211 desempleados a mitad de año, en junio del mismo periodo, de los que 460 hombres y las restantes 751 eran mujeres. Desde la mitad del año a finales de 2025 la tasa de parados pasó de 1.211 en junio a 1.159 en diciembre, es decir, 52 desempleados menos.

Los datos ofrecidos por Labora suponen la cifra más baja de desempleados en Riba-roja de Túria en un mes de diciembre desde el año 2007 cuando se situó en 706 parados. Al año siguiente, en diciembre del ejercicio de 2008, la tasa de parados alcanzó las 1.250 personas, en el inicio de la crisis económica de finales de la primera década de este siglo y alcanzó su cénit en diciembre de 2012 con 2.345 personas sin un puesto de trabajo.

Las cifras durante la última década

Desde el año 2012, las cifras de desempleo en la localidad han ido descendiendo año tras año, hasta el punto que entre los ejercicios de 2012 en el que se produce el punto máximo de desempleo con 2.345 personas se pasa a los 1.723 desempleados en diciembre de 2016, es decir, 622 desempleados menos. Dos años más tarde, en el ejercicio de 2018, las cifras vuelven a reducirse en otros 267 desempleados, de los 1.723 a las 1.456 personas.

El número de parados vuelve a reducirse tras la pandemia del año 2020 en otras 561 personas que hallaron un trabajo en Riba-roja de Túria, al pasar de los 1.717 desempleados en diciembre de 2020 a las 1.156 personas paradas en diciembre del pasado año.

El paro por sectores

Las estadísticas difundidas por Labora detallan, además, el paro por sectores de actividad, en los que Riba-roja de Túria mantiene inscritos como parados un total de 847 personas sin un empleo en el sector de los servicios, seguido de los 170 desempleados en el sector de la industria, además de otras 79 personas sin un puesto de trabajo en el sector de la construcción y, por último, 12 personas en la agricultura.

El número de contratos laborales registrados en Riba-roja de Túria ha aumentado en el último mes del pasado año al pasar de los 1.143 contratos en noviembre a los 1.171 contratos en diciembre, es decir, un incremento de 28 contratos entre ambos periodos. De ellos, 830 contratos realizados en diciembre correspondieron a hombres mientras que los 341 contratos fueron formalizados a mujeres.

Por grupos de edad, se efectuaron 402 contratos a hombres de entre 25 y 44 años, otros 226 contratos a hombres menores de 25 años, además de 176 contratos laborales a mujeres de entre 25 y 44 años, otros 91 contratos a mujeres mayores de 44 años y, por último, 74 contratos laborales a mujeres menores de 25 años. El mayor número de contratos correspondió al sector de los servicios con 958 contratos, otros 182 en agricultura y, por último, 31 en el sector de la construcción.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado que estas cifras “son positivas en la tendencia que se ha experimentado a lo largo de los últimos meses, con la creación de puestos de trabajo y la formalización de contratos laborales en el municipio, pero debemos seguir el mismo camino de apostar, con decisión, por las mismas políticas de apoyo al sector industrial, a las pymes, a los autónomos y a los emprendedores”.