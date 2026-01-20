Llíria suma 23 nuevas cámaras de videovigilancia para controlar infracciones de tráfico

El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Protección Ciudadana, instalará 23 nuevas cámaras de videovigilancia de última tecnología en diferentes puntos del municipio, tanto en el casco urbano como en urbanizaciones, para reforzar la seguridad vial y el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Estos medios ampliarán la cobertura de CCTV existente e incluirá cámaras con grabación en alta calidad, gran capacidad de almacenamiento y envío de imágenes a los servidores municipales. Nueve de los dispositivos contarán con sistemas de reconocimiento de matrículas.

Esta actuación permitirá una gestión más eficiente del tráfico, el control de infracciones y la mejora de la seguridad ciudadana como elemento disuasivo. Además, facilitará el seguimiento de la limpieza viaria y la detección de conductas incívicas.

El concejal de Protección Ciudadana, Francesc Fombuena, ha señalado que la adquisición de este nuevo equipamiento tecnológico “se suma a los buenos resultados que viene registrando el municipio en materia de seguridad, con una tasa de criminalidad convencional baja y una tasa de esclarecimiento de delitos alrededor del 60 %, fruto del trabajo coordinado de la Policía Local con la Guardia Civil y el resto fuerzas y cuerpos de seguridad”.

Respuesta ante incidentes

“La incorporación de estos sistemas de videovigilancia permitirá continuar mejorando la capacidad de investigación y respuesta ante incidentes, facilitando la identificación de vehículos y personas implicadas en hechos delictivos, y contribuyendo a mantener Llíria como un municipio seguro y tranquilo”, ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha destacado que esta actuación “no es una medida aislada, sino la continuidad de un trabajo sostenido del gobierno municipal para dotar a la Policía Local de más herramientas y recursos que le permiten desarrollar su tarea con mayor eficacia y dar una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía”.