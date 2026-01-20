Pascual Sanz Bigorra, de Riba-roja, premiado por su trayectoria profesional en el ámbito de las enfermedades raras

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una felicitación al vecino de la localidad Pascual Sanz Bigorra por su prestigioso premio a la mejor trayectoria profesional investigadora en el ámbito de las enfermedades raras correspondiente al año 2025, concedido por la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultra-huérfanos (AELMHU).

El texto refrendado por el pleno municipal de Riba-roja de Túria expresa su “reconocimiento a la labor investigadora de nuestro paisano poniendo en valor su trabajo como científico y como formador, ampliamente reconocido como quedó patente en el acto de entrega de galardones, por parte de compañeros y alumnos de distintas universidades de Estados Unidos, Europa y Asia”.

Pascual Sanz Bigorra es profesor de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Biomedicina de València (CSIC). Además, es miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Enfermedades Raras (CIBERER) y coordinador de la Red de Enfermedades Raras del CSIC. Doctor en Farmacia por la Universitat de València (1986), trabajó, también, en el departamento de Química Biológica de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles (EUA).

Tras su vuelta de los Estados Unidos, Pascual Sanz obtuvo un puesto de trabajo como científico titular del CSIC en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, con una estancia que se prolongó durante ocho años en la que dedicó su labor a la mejora genética de levaduras industriales. Durante los años 1998 y 1999, Pascual Sanz realizó una estancia postdoctoral en el departamento de Genética y Desarrollo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia, en New York.

Enfermedad de Lafora

Más tarde, Sanz Bigorra regresó al recién constituido Instituto de Biomedicina de València donde realiza las investigaciones desde entonces como profesor de investigación en 2009 y, a continuación, fue nombrado director del Instituto de Biomedicina de València desde los años 2011 a 2014. La línea de trabajo de Sanz Bigorra se ha centrado en el estudio de las bases moleculares de una enfermedad ultrarara denominada Lafora.

Esta enfermedad es un tipo de epilepsia mioclónica progresiva que aparece en la infancia y en la adolescencia y que produce la muerte de los pacientes alrededor de los 10 años desde el inicio de los síntomas. Actualmente, no existe ningún tipo de tratamiento para la curación de esta enfermedad. Sin embargo, el grupo de trabajo de Sanz Bigorra ha contribuido a conocer mejor las bases fisiopatológicas de la enfermedad, centrándose en los astrocitos como los responsables de la neuro inflamación asociada a la enfermedad.

La labor de Sanz Bigorra y del resto de miembros de su equipo de trabajo ha llevado a cabo, además, diversos ensayos preclínicos en modelos animales de la enfermedad sobre los cuales se pueden ensayar diferentes fármacos de reposicionamiento entre los que destacan la metformina, que consiste en un antidiabético oral de uso en pacientes con diabetes del tipo II que sirve para frenar el avance de esta patología.

Por último, el texto del pleno municipal enfatiza todas las facetas del premiado Pascual Sanz Bigorra por su “trayectoria profesional en el ámbito de la investigación científica, desde la dedicación vocacional a la ciencia y a la formación, siendo un ejemplo a seguir por su entrega, capacidades académicas y valores”. La propuesta del equipo de gobierno del PSPV ha contado con el respaldo explícito del resto de formaciones políticas: Partido Popular, Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que este reconocimiento “es la puesta en valor pública del trabajo y la labor encomiable que ha llevado a cabo Pascual Sanz a lo largo de toda su vida profesional y académica por mejorar la salud de las personas, en un ámbito tan importante como las enfermedades raras; por ello, es necesario que todo el pueblo sea partícipe de la valía de este vecino”.