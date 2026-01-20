Serra inicia las obras para reforzar la seguridad del talud de la fuente de Deula
El plazo previsto de ejecución es de unos quince días, durante los que los accesos a la fuente estarán cortados
S. García
Serra da inicio a las obras de estabilización del talud del camino de la fuente de Deula, que se vio gravemente afectado hace años como consecuencia de episodios de lluvias torrenciales, provocando varios desprendimientos.
El consistorio explica que la actuación tiene como objetivo "garantizar la seguridad de las personas y mejorar la estabilidad del terreno en un punto muy transitado del municipio". Los trabajos consisten en la instalación de una malla tridimensional volumétrica de acero galvanizado (sistema Krismer), fijada con piquetas y barras de anclaje. Además, se incluye la aportación de tierra vegetal y la posterior plantación, favoreciendo la integración paisajística de la actuación.
El proyecto también contempla la formación de una cuneta, el acondicionamiento del camino de acceso y la colocación de un bordillo delimitador, mejorando tanto la funcionalidad como la seguridad de la zona. El plazo previsto de ejecución es de unos quince días. Durante las obras, los accesos a la fuente estarán cortados.
Inversión de 70.841 euros
La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha destacado que “esta actuación era prioritaria para garantizar la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes, especialmente en un acceso muy utilizado y vinculado a una de las fuentes más emblemáticas de nuestro municipio”. Así mismo, ha subrayado “la importancia del apoyo de la Diputación de Valencia, que permite a los ayuntamientos afrontar obras derivadas de catástrofes naturales”.
Las obras son ejecutadas por la Diputación de València, dentro de la convocatoria de subvenciones para riesgos geológicos, destinada a ayudar los municipios a reparar daños ocasionados por fenómenos naturales como las lluvias intensas. El presupuesto total de la actuación es de 70.841,10 euros, de los cuales la Diputación financia el 92,5 % (65.528,02 euros), mientras que el Ayuntamiento de Serra aporta 5.313,08 euros.
La alcaldesa ha añadido que “también hemos solicitado la ayuda de la Diputación de València para estabilizar el talud de la calle de la Pobleta que se vio afectado en otro episodio de lluvias torrenciales”.
