Benaguasil celebra las fiestas de Sant Blai con actos tradicionales y una programación para todos los públicos

Benaguasil se dispone a vivir en los próximos días las fiestas dedicadas al patrón Sant Blai, santo protector de las enfermedades de garganta y por el que existe mucha devoción en el municipio y en la comarca, siendo muchas las personas de las localidades vecinas las que se acercan hasta Benaguasil para cumplir con la tradición de pasar sus pañuelos por la imagen para garantizarse una garganta sana todo el año.

Los festejos arrancarán este sábado con una cena popular en la Plaza y una discomóvil. Al día siguiente tendrá lugar uno de los actos más emblemáticos: la bajada de troncos, arrastrados por caballos desde la plaza del Cementerio hasta la Plaza Mayor, para la hoguera en honor al patrón. Tras este acto se celebrará la tradicional olla de Sant Blai.

El programa continuará el sábado 31 de enero con actividades infantiles en la Plaza, que incluirán hinchables, juegos tradicionales y talleres, además de chocolate y una sesión de música remember.

Programación de actos oficiales de Sant Blai 2026 en Benaguasil. / A. B.

El lunes día 2 de febrero tendrá lugar la misa de la Candelaria a las 19 horas. A continuación se procederá al encendido de la hoguera y se realizarán bailes regionales en la Plaza Mayor, mientras los clavarios reparten cacaos y mistela a las personas asistentes.

El día grande llegará el martes 3 de febrero, festividad de Sant Blai, cuando el disparo de 21 salvas anunciará el inicio de la jornada. A las 19 horas se celebrará la solemne Eucaristía y, posteriormente, la imagen del Santo recorrerá las calles del municipio en procesión, acompañada por vecinos, clavarios, cofradías y autoridades locales. A su llegada a la iglesia se realizará el reparto de las tradicionales “blaietas” bendecidas tras besar la reliquia del Santo, así como el sorteo de una imagen.

Con ello se pondrá el broche final a unas fiestas que combinan tradición, cultura y convivencia, organizadas por la cofradía que preside por Mª Carmen Segarra, en colaboración con el Ayuntamiento de Benaguasil.