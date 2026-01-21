Llíria completa la mejora del alumbrado público en San Gerardo

El Ayuntamiento de Llíria ha llevado a cabo durante el 2025 todo un proceso de implantación de nueva iluminación en el término municipal, tanto en el casco urbano, polígonos industriales, zonas terciarias y urbanizaciones, con una renovación del 87 % del alumbrado público por tecnología LED de bajo consumo, mucho más eficiente y con mejor rendimiento. El otro 13 % restante ya se había ejecutado a través de inversiones que había convocado el Ivace estos últimos años y que el consistorio había solicitado.

El edil de Gobierno Interior y Servicios Energéticos de Llíria, Paco García, ha comunicado que “ha finalizado la mejora del alumbrado en la urbanización de San Gerardo, una actuación trabajada e impulsada por el ayuntamiento en base a la licitación de mantenimiento de los servicios energéticos que se hizo hace unos años y que ahora se ha visto materializada”.

Las urbanizaciones donde se ha procedido a la renovación y mejora del alumbrado público de Llíria han sido, además de San Gerardo, Vall de Llíria, Montejarque, Xelardo, Verger de Sant Miquel, Edeta y Puig-i-lis.

Especial trabajo en San Gerardo

García ha apuntado que una de las urbanizaciones donde se han incorporado más mejoras “es en la de San Gerardo, ya que se trata de una actuación urbanística incompleta que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, donde solo se han hecho recepciones parciales. En la mayoría de urbanizaciones solo se ha procedido al cambio de luces y cuadros eléctricos, mientras que en la de San Gerardo, además, y teniendo en cuenta el estudio luminotécnico realizado por el ayuntamiento, se ha reforzado alguna calle con nuevas luminarias”.

El edil ha señalado que la actuación de alumbrado exterior en esta urbanización “ha consistido en la sustitución de todas las luminarias existentes a nuevas con tecnología LED. Se ha realizado la nueva instalación de puntos de luz para reforzar aquellas zonas con menor iluminación, se han sustituido columnas de chapa en mal estado por nuevas columnas o báculos. Se ha reforzado y reparado parte de los cables de la red de distribución de alumbrado, y, por último, se han sustituido los cuadros de mando por unos nuevos con protecciones acorde a la normativa vigente”.

En total, se ha procedido al cambio de cuatro unidades de centros de mando con telegestión, 85 unidades de nuevos puntos de luz con columna y la sustitución de 300 luminarias con tecnología LED.

García concluye que esta es “una iniciativa municipal en la cual se lleva varios años trabajando y que ha sido muy bien recibida por los vecinos y vecinas, ya que a partir de ahora se cuenta con un mejor y más modernizado sistema de alumbrado público”.