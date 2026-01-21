Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llíria completa la mejora del alumbrado público en San Gerardo

La Concejalía de Servicios Energéticos ha cambiado las luces a LED y se ha dotado de nuevas luminarias en base al estudio y trabajo realizado por el consistorio

En total se ha procedido al cambio de 4 unidades de centros de mando con telegestión, 85 unidades de nuevos puntos de luz con columna y la sustitución de 300 luminarias con tecnología LED.

Redacción Levante-EMV

Llíria

El Ayuntamiento de Llíria ha llevado a cabo durante el 2025 todo un proceso de implantación de nueva iluminación en el término municipal, tanto en el casco urbano, polígonos industriales, zonas terciarias y urbanizaciones, con una renovación del 87 % del alumbrado público por tecnología LED de bajo consumo, mucho más eficiente y con mejor rendimiento. El otro 13 % restante ya se había ejecutado a través de inversiones que había convocado el Ivace estos últimos años y que el consistorio había solicitado.

El edil de Gobierno Interior y Servicios Energéticos de Llíria, Paco García, ha comunicado que “ha finalizado la mejora del alumbrado en la urbanización de San Gerardo, una actuación trabajada e impulsada por el ayuntamiento en base a la licitación de mantenimiento de los servicios energéticos que se hizo hace unos años y que ahora se ha visto materializada”.

Las urbanizaciones donde se ha procedido a la renovación y mejora del alumbrado público de Llíria han sido, además de San Gerardo, Vall de Llíria, Montejarque, Xelardo, Verger de Sant Miquel, Edeta y Puig-i-lis.

Especial trabajo en San Gerardo

García ha apuntado que una de las urbanizaciones donde se han incorporado más mejoras “es en la de San Gerardo, ya que se trata de una actuación urbanística incompleta que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, donde solo se han hecho recepciones parciales. En la mayoría de urbanizaciones solo se ha procedido al cambio de luces y cuadros eléctricos, mientras que en la de San Gerardo, además, y teniendo en cuenta el estudio luminotécnico realizado por el ayuntamiento, se ha reforzado alguna calle con nuevas luminarias”.

El edil ha señalado que la actuación de alumbrado exterior en esta urbanización “ha consistido en la sustitución de todas las luminarias existentes a nuevas con tecnología LED. Se ha realizado la nueva instalación de puntos de luz para reforzar aquellas zonas con menor iluminación, se han sustituido columnas de chapa en mal estado por nuevas columnas o báculos. Se ha reforzado y reparado parte de los cables de la red de distribución de alumbrado, y, por último, se han sustituido los cuadros de mando por unos nuevos con protecciones acorde a la normativa vigente”.

En total, se ha procedido al cambio de cuatro unidades de centros de mando con telegestión, 85 unidades de nuevos puntos de luz con columna y la sustitución de 300 luminarias con tecnología LED.

García concluye que esta es “una iniciativa municipal en la cual se lleva varios años trabajando y que ha sido muy bien recibida por los vecinos y vecinas, ya que a partir de ahora se cuenta con un mejor y más modernizado sistema de alumbrado público”.

Riba-roja presenta la 7ª Ofrenda al río Túria en Fitur, homenaje a su valor histórico y cultural

Llíria completa la mejora del alumbrado público en San Gerardo

Benaguasil celebra las fiestas de Sant Blai con actos tradicionales y una programación para todos los públicos

Llíria transforma su centro urbano con la reurbanización de la plaza Major

Serra inicia las obras para reforzar la seguridad del talud de la fuente de Deula

Llíria suma 23 nuevas cámaras de videovigilancia para controlar infracciones de tráfico

Pascual Sanz Bigorra, de Riba-roja, premiado por su trayectoria profesional en el ámbito de las enfermedades raras

La Pobla de Vallbona aplaza los actos de San Sebastián y se suma al luto nacional por el accidente ferroviario de Adamuz

