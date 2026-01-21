Llíria transforma su centro urbano con la reurbanización de la plaza Major

Llíria ha iniciado una de sus obras más relevantes dentro de su proceso de transformación urbana. La plaza Major, punto de encuentro de vecinos y vecinas por la multitud de actividades y actos festivos que se celebran en ella, está inmersa en la primera fase de las obras, que cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros.

El edil de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Llíria, Paco Garcia, ha destacado que esta nueva inversión "es la continuación de la transformación urbana que se está llevando a cabo esta última década en el centro de la ciudad, con el fin de revitalizar este eje urbano y dinamizar el comercio local".

Tres fases del proyecto

Garcia señala que, la remodelación de la plaza Mayor es un proyecto que se ha venido estudiando y proponiendo desde que se rehabilitó Ca la Vila en el año 2003, pero que ha sido en los últimos tres años cuando ha tomado forma en diferentes fases: una primera de ellas fue la de la participación ciudadana y concurso de ideas; una segunda, con una licitación pública para la redacción del proyecto, que ha recaído en el prestigioso arquitecto José Mª Tomas Llavador; y una tercera que es la que estamos viviendo actualmente, que es la ejecución de obras en una de sus primeras fases.

"Con el nuevo diseño se pretende recuperar el espacio para el peatón y el comercio, mediante la pacificación de los viales que la circundan, estableciendo una plataforma única y ampliando la masa verde con nuevas alineaciones arbóreas que den más sombra y frescura", explica Garcia. Todo ello con la dotación de nuevo mobiliario urbano e iluminación. Una actuación que complementa las iniciativas ya ejecutadas en los viales céntricos de la calle San Vicent, parte de la calle San Miquel, plaza Partidors, calle Llibertat o Miquel Pérez. El concejal afirma que, con esta obra, "se genera un centro urbano atractivo y potenciador de las actividades comerciales, como así se ha visto en los viales ya reurbanizados".

Recreación de la urbanización de la plaza Major. / A. Ll.

La presente actuación recupera el antiguo vial que discurre junto a los “Escalons de la Gila” hacia la calle Cova Santa, desapareciendo la vía que cruza actualmente por la misma puerta de Ca la Vila, e integrándose en el conjunto de lo que será la nueva plaza, con un espacio multiescénico para peatones que resalta el Bien de Interés Cultural de la casa consistorial.

Igualmente se integra el edifico que alberga el mercado municipal y las oficinas centrales del ayuntamiento, eliminando las barreras arquitectónicas y generando una plataforma única que elimina obstáculos físicos, mejorando así la accesibilidad. Todo ello se ejecutará junto a la generación de un corredor verde al lado el nuevo vial y que se rematará con dos parterres que incluirán arbolado que servirá para renaturalizar la nueva plaza Major.

Punto de encuentro

Estas obras son clave, ya que la plaza Major de Llíria es un punto de encuentro de multitud de actividades y actos festivos, tanto de la ciudad como de los barrios y cofradías. De la plaza parten importantes manifestaciones festivas como son la mayoría de pasacalles, se celebran multitud de actos musicales (como el gran Festival de Bandas que ofrecen las dos Sociedades Musicales de Llíria), conciertos de grupos de actualidad, alberga festivales, ferias medievales, gastronómicas y navideñas, salen y entran procesiones, romerías y todo un sin fin de actos cívicos y religiosos.

Primera fase de las obras de la plaza Major de Llíria. / L-EMV

A parte, este espacio urbano alberga dos de los elementos patrimoniales de la localidad, como es la casa consistorial de Ca la Vila y la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora. Según revela el edil, "estos edificios monumentales tendrán un espacio singularizado con el nuevo diseño de la plaza".

Al unir la plaza con el edifico de Ca la Vila, los actos y eventos festivos contarán con un espacio singular que contará con "mayor versatilidad y no se condicionará el corte de ningún acceso mientras se lleven a cabo". Además, se integran elementos tan singulares como la estatua a la música del famoso escultor local e hijo predilecto de Llíria, Silvestre de Edeta.

Así, con la ejecución de las obras de la plaza Major, Llíria avanza en su apuesta por la reurbanización del casco urbano, que ya cuenta con la remodelación de la calle Llibertat y de la calle de la Puríssima que se hizo con el fin de mejorar la movilidad y la accesibilidad del centro urbano de la ciudad, ya que cuentan con una alta intensidad de uso por parte del vecindario y visitantes, y con un papel destacado en la configuración del espacio público del casco antiguo.