Riba-roja presenta la 7ª Ofrenda al río Túria en Fitur, homenaje a su valor histórico y cultural

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria está presente, un año más, en el stand de la Comunitat Valenciana durante la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebrará hasta el próximo 25 de enero en el recinto ferial de Ifema (Madrid) y en la que dará a conocer los atractivos turísticos y culturales del municipio, con especial énfasis en el legado visigodo, la gastronomía local, la accesibilidad y la sostenibilidad.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga y la concejal de Patrimonio y Turismo, Esther Gómez han presentado esta mañana los actos conmemorativos de la 7ª Ofrenda al río Túria, que se celebrará el próximo 8 de noviembre. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Provincial, es un evento simbólico y participativo que se celebra en Riba-roja de Túria desde 1980 como homenaje al río que da nombre y vida al municipio.

Cada cinco años, los pueblos ribereños del Turia, desde su nacimiento hasta su desembocadura, participan en una ofrenda floral y productos de la tierra como muestra de agradecimiento por los beneficios del agua a lo largo de la historia. La celebración incluirá actos culturales y lúdicos como exposiciones, certámenes o algunos de carácter divulgativo y científico vinculados a la importancia del agua para los municipios bañados por el Túria, que se llevarán a cabo del 2 al 8 de noviembre. Se contará con la participación de entidades y asociaciones locales, así como con los Conservatorios Profesionales Municipales de Música y Danza.

Raga ha subrayado el valor histórico, cultural y tradicional de la Ofrenda, “tras los daños causados tras dana, este homenaje al río Túria cobra especial relevancia. En este sentido- subraya- pondremos en valor la necesidad de proteger y respetar este recurso natural tan preciado con la participación de todos los municipios ribereños de las tres comunidades autónomas bañadas por el río, destacando la singularidad y las raíces de cada pueblo”.

Gastronomía

Por su parte, la concejala de Turismo y Patrimonio, Esther Gómez ha apuntado: “Nuestra presencia en Fitur tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que realizamos a lo largo de todo el año para seguir promocionando nuestras líneas de actuación, tanto la gastronómica como la histórica, junto con la novedad de la ofrenda de este año”.

El alcalde Robert Raga y la concejala de Patrimonio y Turismo, Esther Gómez, han presentado los actos de la 7ª Ofrenda al río Túria. / A. R.

La gastronomía será también protagonista en Fitur. En esta primera jornada a las 16:30 horas, el chef Joan Clement, junto con los hornos tradicionales del municipio y el restaurante La Tasqueta, realizará un showcooking en el espacio gastronómico del stand de la Comunitat Valenciana. Durante la demostración se presentará el producto gastronómico “Beso Visigodo” y el ganador del concurso “Mejor Cremaet 2025”, en la categoría innovador.

Colaboración intermunicipal

El jueves 22 de enero a las 11 horas, Riba-roja presentará el proyecto “Innovación turística, sostenibilidad y solidaridad entre destinos. Riba-roja de Túria – Banyeres de Mariola”. Desde el verano de 2025, ambos municipios mantienen un enlazamiento solidario a través de sus oficinas de turismo, con el objetivo de fomentar la cooperación turística intermunicipal, promover el turismo responsable y apoyar la recuperación del destino de Riba-roja de Túria tras los efectos de la dana de 2024.

Gracias a este acuerdo, Banyeres de Mariola actúa como prescriptor turístico de Riba-roja de Túria, dando visibilidad al destino en su web, ferias y eventos locales. A su vez, Riba-roja difunde la riqueza patrimonial, cultural y natural de Banyeres mediante campañas conjuntas, materiales digitales y acciones promocionales compartidas.

Esta colaboración se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el trabajo conjunto como motores de desarrollo local.

Además, en el marco de Fitur, Riba-roja de Túria recibirá el reconocimiento especial por su trabajo en calidad turística y por la obtención del sello “S de Sostenibilidad”, que otorga el ICTE en la tradicional Noche Q, un acto de referencia en el que se reconoce a oficinas y empresas turísticas por su excelencia.

Modelo experiencial y accesible

En 2026, el municipio refuerza esta apuesta con su presencia en la Fitur, donde presenta un conjunto de iniciativas alineadas con un modelo turístico experiencial, accesible y respetuoso con el entorno. Estas actuaciones se desarrollan en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Uno de los pilares de esta evolución es la mejora de la experiencia del visitante mediante herramientas digitales. A los proyectos ya en marcha se suma una nueva aplicación de Realidad Aumentada que permite descubrir la historia y el patrimonio local de forma inmersiva. La herramienta ofrece acceso gratuito a rutas, audioguías y recreaciones tridimensionales, adaptadas a distintos perfiles de público.

Paralelamente, el Área de Turismo avanza en la gestión inteligente del destino con la implantación de un Panel de Datos y la elaboración de informes de movilidad, que permiten analizar el comportamiento de los visitantes, optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones desde una perspectiva sostenible y basada en datos.

En el ámbito de la promoción, el destino se encuentra en la fase final de elaboración del Plan de Marketing Turístico, que definirá las líneas estratégicas de posicionamiento, comunicación y captación de públicos. Este documento se verá reforzado por campañas digitales dirigidas a aumentar la visibilidad del destino y atraer nuevos segmentos de demanda.

Fitur se consolida un año más como la cita anual más importante del turismo a nivel mundial y un espacio clave para la promoción de destinos, la presentación de nuevos productos y la detección de tendencias. La participación de Riba-roja de Túria en esta feria refuerza su posicionamiento como un destino turístico innovador, comprometido con la sostenibilidad y la calidad.