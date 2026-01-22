Llíria presenta una campaña digital para dar a conocer el tercer plan de Igualdad

El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Igualdad, ha lanzado una nueva campaña de difusión en Instagram con el objetivo de acercar a la ciudadanía el III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2025–2028). Esta iniciativa tiene como finalidad explicar, de una manera clara y accesible, las áreas que conforman el plan y su importancia para el desarrollo social e igualitario del municipio.

La campaña se basa en la publicación de una serie de posts que presentan, de manera progresiva, cada una de las diez áreas de trabajo del plan. Cada publicación incorpora un mensaje con un tono próximo y juvenil, acompañado de una imagen con estilo visual unificado, para facilitar su comprensión e impacto entre todos los segmentos de la población.

La concejala de Igualdad y LGTBIQ+, Reme Tordera, ha destacado que esta campaña “nace con la voluntad de hacer más accesible el trabajo municipal en materia de igualdad, acercándolo especialmente al público joven y utilizando canales que forman parte de su día a día”.

Las áreas que se presentarán son las siguientes:

Área económica: destinada a impulsar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y empresarial.

Área de educación: centrada en el trabajo educativo para la prevención de estereotipos y de la violencia de género, así como la promoción de la igualdad.

Área de conciliación y corresponsabilidad: orientada a fomentar el reparto equitativo de las tareas domésticas y de los cuidados.

Área de cultura y mundo festivo: trabaja para garantizar espacios culturales y festivos libres de desigualdades y violencia de género.

Área de deporte: para promover la participación igualitaria y la visibilización de las mujeres en el ámbito deportivo.

Área de bienestar social y salud: enfocada en la salud y el bienestar con perspectiva de género.

Área de redes, alianzas y participación: destinada a fortalecer el tejido asociativo y la participación ciudadana.

Área de entorno público: incorpora la mirada de género en el urbanismo y la seguridad de los espacios públicos.

Área de erradicación de la violencia de género: orientada a la prevención, sensibilización e intervención en situaciones de violencia de género.

Área de divulgación y comunicación: asegura que todas las acciones y recursos en igualdad llegan a la población.

Noticias relacionadas

La campaña ya está activa en el perfil oficial de Instagram de la Unidad de Igualdad, @unitatigualtat, donde se publicarán de manera periódica los contenidos informativos. El ayuntamiento invita toda la ciudadanía a seguir el proceso en sus canales oficiales y también a través del canal de WhatsApp de Igualdad.