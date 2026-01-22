Loriguilla repara caminos destrozados por la dana y los protege ante posibles incendios forestales
La localidad continúa con la reconstrucción de su término municipal con la mejora de accesos y la creación de zonas húmedas para la fauna, además de trabajos de prevención
El municipio de Loriguilla avanza en la reconstrucción de los daños causados por la dana del 29 de octubre de 2024. El primer teniente de alcalde, Carlos Rodado, estuvo ayer seis horas recorriendo el viejo término de la Serranía "para comprobar el estado de caminos, diques e infraestructuras que fueron destrozados por la dana".
Así, Rodado pudo comprobar en primera persona los trabajos llevados a cabo por Tragsa, que califica de "encomiable y sorprendente". "Muchos caminos se han rehecho y mejorado, otros que eran simples sendas son ahora caminos perfectamente transitables, algunos de ellos han sido asfaltados", explica el edil.
En este contexto detalla que, zonas arrasadas en el 29-O como Juan Gijón, el cerro de la Fuente o lugares como la balsa de la Maja Seca tienen "caminos operativos y zonas húmedas llenas de agua para la fauna salvaje".
Otros espacios como Dorce y la rambla de la Almoraya también han recuperado el paso, aunque Rodado señaló que "todavía quedan residuos vegetales por retirar".
Protección incendios forestales
Por otro lado, la brigada Emerge se encuentra abriendo fajas y limpiando la zona de Medién, unos trabajos pensados en proteger el monte ante posibles incendios forestales.
"Continua la reconstrucción del término, a buen ritmo y con enormes resultados", sentencia Carlos Rodado".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
- Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
- La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
- Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
- Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
- Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
- La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
- El jefe de gabinete de Mazón contactó con la exconsellera Pradas trece días antes de que el expresidente dimitiera