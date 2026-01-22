Loriguilla repara caminos destrozados por la dana y los protege ante posibles incendios forestales

El municipio de Loriguilla avanza en la reconstrucción de los daños causados por la dana del 29 de octubre de 2024. El primer teniente de alcalde, Carlos Rodado, estuvo ayer seis horas recorriendo el viejo término de la Serranía "para comprobar el estado de caminos, diques e infraestructuras que fueron destrozados por la dana".

Así, Rodado pudo comprobar en primera persona los trabajos llevados a cabo por Tragsa, que califica de "encomiable y sorprendente". "Muchos caminos se han rehecho y mejorado, otros que eran simples sendas son ahora caminos perfectamente transitables, algunos de ellos han sido asfaltados", explica el edil.

Caminos reparados por Tragsta tras la dana del 29-O en Loriguilla. / L-EMV

En este contexto detalla que, zonas arrasadas en el 29-O como Juan Gijón, el cerro de la Fuente o lugares como la balsa de la Maja Seca tienen "caminos operativos y zonas húmedas llenas de agua para la fauna salvaje".

Otros espacios como Dorce y la rambla de la Almoraya también han recuperado el paso, aunque Rodado señaló que "todavía quedan residuos vegetales por retirar".

Protección incendios forestales

Por otro lado, la brigada Emerge se encuentra abriendo fajas y limpiando la zona de Medién, unos trabajos pensados en proteger el monte ante posibles incendios forestales.

"Continua la reconstrucción del término, a buen ritmo y con enormes resultados", sentencia Carlos Rodado".