Bétera destina 50.000 euros para dinamizar el comercio local
La campaña '50x100 Tots Guanyem' busca activar la actividad comercial después de Navidad y beneficiar a las familias del municipio
El Ayuntamiento de Bétera ha puesto en marcha la campaña del Bono Comercio Bétera '50x100 Tots Guanyem’, una iniciativa está destinada a impulsar las compras en los comercios locales y apoyar al tejido comercial del municipio en un período especialmente sensible tras la campaña de Navidad y las rebajas, aportando también un alivio directo a las economías domésticas.
Con esta acción, impulsada desde la Concejalía de Comercio, Bétera destinará 50.000 euros directamente a los comercios locales, lo que supone una inyección económica importante para el sector, contribuye a dinamizar la actividad comercial en los primeros meses del año y beneficia de forma directa a las economías familiares del municipio de Camp de Túria.
La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha destacado que con esta iniciativa “demostramos nuestro apoyo al comercio local, motor económico, generador de empleo y elemento fundamental para la vida y cohesión de nuestro pueblo. Esta campaña llega en un momento clave para ayudar a nuestros comercios tras la desaceleración del consumo posterior a las fiestas navideñas”.
El bono permitirá a la ciudadanía de Bétera beneficiarse de un descuento significativo en sus compras, reforzando al mismo tiempo el consumo de proximidad y fomentando una economía más sostenible y activa en el municipio.
Apuesta por el comercio local
El ayuntamiento ha querido también poner en valor el trabajo del departamento de Comercio, que ha coordinado intensamente esta campaña, contando con la colaboración de Caixa Popular y Unión Gremial, entidades que participan como colaboradores en su desarrollo.
Asimismo, el Bono Comercio ‘50x100 Tots Guanyem’ se impulsa en colaboración permanente con la Asociación de Comerciantes de Bétera (ACB Bétera), único interlocutor del sector, reforzando una alianza clave para diseñar y ejecutar políticas de apoyo al comercio local de manera eficaz. Esta colaboración permite adaptar las campañas a las necesidades reales del sector y garantizar su éxito.
Dentro de la campaña, también se desarrollarán acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, para poner en valor la importancia de comprar en el comercio local, un comercio que da vida a las calles, genera empleo, ofrece cercanía y trato personalizado, y contribuye al desarrollo económico y social de Bétera.
Por su parte, la concejal de Comercio, María Salavert, ha subrayado que “apostar por el comercio local es apostar por Bétera, por nuestras familias y por un modelo de municipio más vivo y cercano. Con el Bono Comercio incentivamos las compras en nuestros establecimientos y ayudamos a las economías domésticas”.
