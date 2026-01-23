Llíria presenta en Fitur su propuesta turística basada en su patrimonio y música
El alcalde Paco Gorrea destaca el potencial del municipio, que busca consolidarse como destino de referencia en la provincia de Valencia, incluyendo su oferta cultural
El municipio de Llíria, a través de Visit Llíria, participa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2026, con una oferta turística basada en las señas de identidad del municipio, que incluye su patrimonio, música, gastronomía y naturaleza.
Con catorce Bienes de Interés Cultural, la ciudad ofrece un recorrido por la historia a través de su extraordinario patrimonio de distintas civilizaciones. A ello suma su potente programación cultural con conciertos y festivales musicales a lo largo de todo el año en su agenda que resultan el complemento perfecto para la visita a la localidad.
Otro de sus atractivos es su gastronomía con eventos singulares como el “Esmorzaret Llirià” o la feria “A mos redó”. Sin olvidar tampoco su riqueza natural y paisajística que permite rutas por interesantes enclaves verdes.
En su visita a Fitur, el alcalde Paco Gorrea ha destacado que Llíria “cuenta con un gran potencial que nos sitúa como un destino de referencia y con identidad propia dentro del turismo de interior de la provincia de Valencia, por lo que uno de nuestros objetivos es aumentar la estancia media del visitante para que en un fin de semana completo pueda disfrutar de todos sus encantos, desde el patrimonio a la música, pasando por su gastronomía”.
Binomio patrimonio-música
Por su parte, el edil de Turismo, Paco García, ha incidido en que el binomio patrimonio-música “resulta un factor diferencial de nuestra oferta. La visita a nuestro gran patrimonio histórico se puede completar con la asistencia a cualquiera de nuestros eventos culturales con el sello de Ciudad Creativa de la Música por la Unesco. Esto representa todo un reclamo como un valor añadido en nuestra propuesta turística para llegar a nuevos públicos”.
Entre las actividades de promoción de Llíria en Fitur 2026, la plaza central del estand de la Comunitat Valencianaacogerá mañana sábado, a las 16.30 horas, una actuación del Grup de Danses “El Tossal” de la localidad edetana.
