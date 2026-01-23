Llíria reabre este domingo el teatro de la Llar de les Persones Majors tras dos meses de obras

El Ayuntamiento de Llíria reabrirá este domingo el teatro de la Llar de les Persones Majors, después de completar dos meses de obras orientadas a renovar y mejorar las instalaciones. La reapertura tendrá lugar con un acto impulsado por la asociación AFALL, que dará inicio a esta nueva etapa del edificio.

Los trabajos han sido posibles gracias a la implicación directa de la brigada municipal de Obras que ha desarrollado una tarea "intensa y coordinada para hacer realidad esta mejora", según explican desde el ayuntamiento.

Dentro del conjunto de la intervención, el consistorio destaca especialmente "la actuación realizada en el espacio escénico que recupera fuerza y dignidad con una transformación clara". Se ha procedido, entre otros trabajos, al cambio del telón, la unificación del escenario y una revisión a fondo del equipo técnico, al mismo tiempo que se han renovado las butacas, para mejorar tanto la comodidad del público como la funcionalidad y la calidad de las actividades culturales y sociales que acoge habitualmente esta sala.

Imagen renovada

La concejala de Personas Mayores, Reme Tordera, ha subrayado que “ha sido una actuación necesaria para poner al día el espacio y darle una nueva imagen, con el objetivo de garantizar un mejor servicio y unas condiciones más adecuadas para todas las personas que lo usan”.

Además, estas obras “han ayudado a mejorar y cuidar un edificio muy estimado por la ciudadanía” y ha querido manifestar su agradecimiento “a todas las personas implicadas, tanto a nivel técnico como operativo, por el esfuerzo, la dedicación y el trabajo realizado para que este proyecto haya sido posible”. Así mismo, ha expresado su voluntad de que “todo el pueblo de Llíria pueda disfrutar de este espacio que continuará siendo un punto de encuentro fundamental para la vida asociativa y cultural del municipio”.

Con esta actuación, “el Ayuntamiento de Llíria reafirma su compromiso de continuar invirtiendo en espacios municipales dignos, accesibles y preparados para la actividad de las entidades y de la ciudadanía”, ha resaltado Reme Tordera.