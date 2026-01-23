Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Olocau promociona su patrimonio histórico y natural en Fitur

El alcalde, Antonio Ropero, y la concejala Desa Vilaplana asistieron ayer en representación del municipio

El alcalde de Olocau, Antonio Ropero, en Fitur 2026.

El alcalde de Olocau, Antonio Ropero, en Fitur 2026. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Olocau

Entre el 21 y el 25 de enero, Ifema Madrid está acogiendo la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Esta cita, la más importante del sector a nivel nacional, contó con la asistencia, ayer, por parte de Olocau, del alcalde, Antonio Ropero, y de la concejala de Educación, Cultura y Juventud, Desa Vilaplana, quienes pudieron conocer las últimas novedades, tendencias y productos turísticos, y dar a conocer el amplio abanico de propuestas de la localidad.

En este sentido, Ropero y Vilaplana acudieron al evento con motivo de la celebración del Día de la Provincia de Valencia. Una jornada durante la cual pudieron dialogar con autoridades como el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; el diputado de Turismo y Deportes del ente provincial, Pedro Cuesta; y diferentes representantes municipales para intercambiar experiencias y establecer sinergias en el ámbito turístico.

simismo, visitaron los expositores allí instalados, entre los que estaban los de Turisme Comunitat Valenciana, València Turisme y la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas (de la que es miembro Olocau), y tuvieron la oportunidad de explicar los atractivos y las experiencias que ofrece la población ―reconocida como Municipio Turístico de Singularidad desde el año 2023―. Una oferta basada en el patrimonio histórico, cultural y natural, así como en fiestas y eventos como la Iberfesta.

Noticias relacionadas

En palabras de Antonio Ropero, “desde el ayuntamiento, trabajamos para seguir creciendo en un sector tan importante como el turístico y, por ello, hemos estado de nuevo en Fitur”. Según el primer edil, “este magnífico escaparate nos ha permitido mostrar el potencial de Olocau y la labor que estamos llevando a cabo para consolidar nuestra localidad como destino de calidad y de referencia en la Comunitat Valenciana”.

