Lola Celda renuncia como alcaldesa de Marines tras dos décadas en el cargo

El PSPV-PSOE cumple con el pacto de gobierno cediendo la alcaldía a Compromís hasta que se celebren las elecciones municipales en 2027

Renuncia de la alcaldesa de Marines, Lola Celda, a su cargo.

Sara García

Marines

La alcaldesa de Marines, Lola Celda, ha presentado hoy la renuncia como alcaldesa de Marines, en cumplimiento del pacto de gobierno acordado entre PSPV-PSOE y Compromís en las pasadas elecciones municipales. De esta forma, el PSPV-PSOE cede la alcaldía a Compromís hasta que se celebren los próximos comicios locales en 2027.

"En cumplimiento del acuerdo político y desde los principios de lealtad institucional, responsabilidad y estabilidad en la acción de gobierno firmo mi renuncia como alcaldesa de Marines", ha explicado la alcaldesa. De este modo, se cierra una etapa en la localidad de Marines, en la que Celda ha ostentado la alcaldía desde el año 2003.

A partir de ahora, los trámites continuarán. La toma de razón, acto oficial en el que se registrará la renuncia de la alcadesa, se celebrará en un pleno extraordinario este jueves 29 de enero y el pleno de toma de posesión se celebrará el próximo el domingo 1 de febrero a las 12 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Marines.

Juan Romero, nuevo alcalde

El concejal de Compromís por Marines, Juan Romero, cogerá el relevo y se convertirá, a partir del próximo domingo 1 de febrero, en el nuevo alcalde del Camp de Túria.

"Ha sido un honor ser la alcaldesa de mi pueblo todos estos años. He luchado, con mi equipo de gobierno, por mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Marines. A partir de ahora, seguiremos trabajando en políticas progresistas que sigan poniendo a las personas en el centro de las decisiones", ha señalado Celda.

