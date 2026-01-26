Riba-roja aprueba un plan de contratación pública de 8’8 millones de euros para ejecutar 85 contratos públicos

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado el plan de contratación pública municipal previsto para este año con un total de 85 contratos públicos para ejecutar durante los próximos meses de 2026 por un valor global de 8’8 millones de euros. Estos contratos tendrán un carácter prioritario mientras que se han incorporado otros 123 contratos complementarios hasta alcanzar los 208 contratos en total.

El plan anual de contratación elaborado y redactado por el equipo de gobierno del PSPV de Riba-roja de Túria ha contado, además, con el voto favorable de Compromís, mientras que el Partido Popular, Esquerra Unida-Podem y el PP se han abstenido. La aprobación de este plan permite organizar de forma interna los contratos públicos y evitar la improvisación al tiempo que se promociona la anticipación y la transparencia.

Este documento de planificación administrativa fomentará la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación municipal de forma que se les facilitará la información necesaria sobre el acceso a los procedimientos de contratación pública, en la que, además, el visor del plan de contratación permite a la ciudadanía y a los operadores económicos conocer las licitaciones previstas, en tramitación y aquellas adjudicadas.

Esta iniciativa se empezó a aplicar a partir del año 2019 con el objetivo de aumentar la eficiencia de los diversos departamentos en la gestión de los recursos públicos del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Desde entonces, se ha implantado cada año, durante los años 2019 hasta el actual vigente correspondiente al año 2025, al que se suma el plan de contratación del ejercicio de 2026.

Los diferentes contratos

Los 85 contratos que se desarrollarán a lo largo de este año están dotados con un presupuesto global de 8’8 millones de euros, pero cuya ejecución total se prolongará a lo largo de los próximos años, de forma que la inversión aumentará notablemente hasta alcanzar los 31 millones de euros. El contrato de limpieza de viales, mantenimiento y limpieza de zonas verdes, mobiliario urbano y pintura vial de las áreas industriales es una de las iniciativas más elevadas, con hasta 3’9 millones de euros. Su duración abarcará los próximos cinco años, a razón de 795.214 euros por cada ejercicio económico.

El servicio de limpieza de los centros educativos de Riba-roja de Túria es otro de los más elevados, con un total de 1’2 millones de euros en total, a razón de 610.000 euros por cada uno de los ejercicios previstos. El suministro de energía eléctrica sumará un total de 1’2 millones de euros, mientras que el servicio de suministro de gas natural supondrá otros 250.000 euros al año y el suministro de combustible se ha fijado en 208.800 euros para dos años en total.

Otros programas que se desarrollarán en este plan de contratación son los correspondientes a las áreas de Obras Públicas, Parques y Jardines, Políticas Inclusivas, Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana, Transparencia y Participación, Turismo y Patrimonio y Urbanismo, además de otros departamentos municipales como Comunicación, Contratación, Calidad Ambiental y Deportes.

El Plan de Contratación de Riba-roja de Túria reserva, por último, el 5 % del importe de las nuevas licitaciones de este documento a los contratos para Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción reguladas en la ley vigente. Además, el documento aprobado por el pleno municipal ha previsto la planificación detallada de las cláusulas sociales, ambientales y de innovación durante el ejercicio de 2026.

Noticias relacionadas

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que este plan de contratación "es el resultado del excelso trabajo y la labor de todos los departamentos municipales que han aportado su esfuerzo y dedicación por planificar y ordenar los contratos públicos que a lo largo de un año se encargan y adjudican desde el ayuntamiento; no hay que olvidar que se trata de una iniciativa que pocos ayuntamientos elaboran y ejecutan”.