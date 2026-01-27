Así será el nuevo PAI de Riba-roja: 830 viviendas plurifamiliares y unifamiliares

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria convocó ayer por la tarde a los propietarios de los solares de la zona de El Calvari, con el objetivo de informarles de la propuesta municipal de desarrollar un PAI urbanístico, de promoción privada, para la construcción de viviendas.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y la concejal de Urbanismo, Teresa Pozuelo, informaron de los condicionantes del futuro PAI, que será de gestión indirecta, y del que ya se han personado diferentes empresas interesadas. En este sentido, se habló de los derechos y obligaciones, de la reparcelación, expropiaciones, así como de los procedimientos administrativos pertinentes.

Según el Plan Parcial del sector nº 2 "Calvari", el número máximo de viviendas permitido es de 830 viviendas. La extensión del sector llega a 263.625 metros cuadrados, en los que se construirán 382 viviendas plurifamiliares en bloque lineal, de las cuales 94 serán de protección pública con una edificabilidad de 14.524 m2; otras 263 viviendas serán de tipología unifamiliar en hilera; y las restantes 185 serán unifamiliares aislados.

Ubicación de las viviendas

Desde el consistorio explican que El Calvari se trata "de una de las zonas de expansión del municipio, que linda con Pacadar y con la CV-374. Dispone de buenas comunicaciones y está próxima al área de servicios, como el complejo deportivo la Mallà, los Conservatorios Profesionales de Música y Danza o en un futuro, el nuevo centro de salud, la residencia y el centro polivalente para personas mayores".

"El ayuntamiento sigue trabajando, de forma paralela, en el desarrollo de nuevas zonas para dar respuesta a la necesidad de vivienda en el municipio", finalizan.