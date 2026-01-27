Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'Eliana renueva íntegramente los vestuarios del campo de fútbol del polideportivo

• Las obras cuentan con una inversión de 120.000 euros de la Diputación de Valencia y fondos municipales para la renovación del saneamiento

El alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, visita las obras.

El alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, visita las obras. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

L'Eliana

El Ayuntamiento de l’Eliana está llevando a cabo la renovación integral de los vestuarios del campo de fútbol 11 del polideportivo municipal gracias a una inversión de 126.000 euros, financiada mediante una subvención de la Diputación de Valencia.

La actuación responde a la necesidad de modernizar unas instalaciones que presentaban un importante grado de antigüedad. La intervención contempla la renovación completa de los vestuarios y la actualización de sus equipamientos, mientras que el cambio de las instalaciones de saneamiento, especialmente deterioradas por su antigüedad, se ha ejecutado con 20.000 euros de presupuesto municipal, garantizando así unas condiciones adecuadas de higiene, funcionalidad y confort para las personas usuarias.

Fin de las obras en marzo

Las obras comenzaron en diciembre de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, por lo que se espera que puedan estar finalizadas a lo largo del mes de marzo.

Noticias relacionadas

Tal y como ha reconocido el alcalde, Salva Torrent, esta intervención permitirá disponer de unos vestuarios adaptados a las necesidades actuales del deporte base y federado que se practica en el municipio, “mejorando de manera notable la experiencia de uso tanto para los clubes como para los deportistas que diariamente utilizan estas instalaciones”.

