Serra da un paso más en salud: se une a Xarxa Salut y refuerza su estrategia de bienestar vecinal

La entrada en esta red permitirá coordinar esfuerzos con concejalías, asociaciones locales y el ámbito educativo, como el CEIP Sant Josep, en beneficio de la salud pública

Segunda Mesa Intersectorial de Salud, celebrada en el ayuntamiento la semana pasada.

Redacción Levante-EMV

Serra

El Ayuntamiento de Serra ha formalizado su adhesión a Xarxa Salut, la red de municipios de la Comunitat Valenciana comprometidos con la promoción de la salud y el bienestar de la población, impulsada por la Conselleria de Sanidad.

La entrada en Xarxa Salut permitirá impulsar y reforzar las políticas locales de promoción de la salud y el bienestar, incorporando la salud como eje transversal en las actuaciones municipales y fomentando acciones orientadas a la prevención, la equidad y la mejora de la calidad de vida de la población.

En este sentido, la alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha destacado que “la salud no depende solo del sistema sanitario, sino también del entorno, de las políticas municipales y de la implicación de la comunidad. Con la adhesión a Xarxa Salut reforzamos la voluntad de continuar trabajando de manera coordinada con los diferentes agentes locales para construir un municipio más saludable, participativo y con mayor bienestar para todas y todos”.

Mesa intersectorial

El anuncio se ha realizado durante la reunión de la segunda Mesa Intersectorial de Salud, celebrada en el ayuntamiento la pasada semana. Este órgano es un espacio de participación en salud comunitaria que reúne diferentes agentes del municipio, como por ejemplo concejalías, asociaciones locales como el Club Castell de Serra, el ámbito educativo, como el CEIP Sant Josep, y personal del centro auxiliar de Serra con el objetivo de trabajar conjuntamente para mejorar la salud de la ciudadanía desde una perspectiva comunitaria.

Noticias relacionadas

Con esta adhesión, "Serra da un paso más en su implicación en la salud pública, puesto que el municipio ya estaba adherido a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Ministerio de Sanidad y forma parte de la REGUERAS (Red Española de Ciudades Saludables).

L'Eliana renueva íntegramente los vestuarios del campo de fútbol del polideportivo

Serra da un paso más en salud: se une a Xarxa Salut y refuerza su estrategia de bienestar vecinal

Llíria denuncia que la Generalitat invertirá 7,7 millones en la CV-35 sin mejoras para la ciudad

Lola Celda renuncia como alcaldesa de Marines tras dos décadas en el cargo

Riba-roja aprueba un plan de contratación pública de 8’8 millones de euros para ejecutar 85 contratos públicos

La Generalitat construirá más de 60 viviendas protegidas en la Pobla de Vallbona

Bétera destina 50.000 euros para dinamizar el comercio local

Llíria reabre este domingo el teatro de la Llar de les Persones Majors tras dos meses de obras

