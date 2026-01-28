Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad trenes ValenciaZona Bajas EmisionesMuVimBorrasca JosephMigrantes C. ValencianaSemana SantaCalderos Moncada
instagramlinkedin

Benaguasil inicia las obras de recuperación turística de la dana

La Mancomunitat Camp de Túria coordina los proyectos en los municipios afectados por las inundaciones del 29-O

Obras en la Avenida de Montiel en Benaguasil.

Obras en la Avenida de Montiel en Benaguasil. / A. B.

Redacción Levante-EMV

Benaguasil

El Ayuntamiento de Benaguasil ha comenzado ya los trabajos de recuperación turística por ser uno de los municipios afectados por la dana de 2024. En concreto se está trabajando en la sustitución del revestimiento exterior cerámico/pétreo de las jardineras de la Avenida de Montiel, una zona que se vio afectada por las lluvias torrenciales que asolaron parte de la provincia de Valencia y que necesitan una mejora y adecuación.

Esta acción se ha podido realizar gracias al programa de ayudas urgentes dirigidas a mancomunidades de municipios afectadas por los daños producidos por la dana, dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana.

Se trata de un proyecto financiado con los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Mancomunitat Camp de Túria ha recibido la misión de gestionar 750.000 euros junto al resto de municipios afectados.

De esta forma, Benaguasil ha podido comenzar las obras gracias a los 36.000 euros que se le han concedido a través de esta subvención. Así, se mejorará el aspecto y el estado de la Avenida de Montiel y se ofrecerá una mejor visión al turista que visite la localidad.

Noticias relacionadas

Bétera, Casinos, Llíria, Riba-roja de Túria y Vilamarxant también están coordinados por la Mancomunitat Camp de Túria para desarrollar distintos proyectos en sus municipios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
  2. Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
  3. La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
  4. Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
  5. Vivir embotellado como pasajero en un AVE a Valencia: "Perdí la noción del tiempo"
  6. Directo del temporal de viento en Valencia: carreteras cortadas y cancelación de actos
  7. Nieve, frío y viento en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa el aviso amarillo para este fin de semana
  8. Los ‘padres’ de la identidad de la Generalitat suspenden el nuevo azul corporativo: “Los símbolos pertenecen al pueblo, no a sus administradores”

Benaguasil inicia las obras de recuperación turística de la dana

Benaguasil inicia las obras de recuperación turística de la dana

Vox y PP rechazan a Pérez Casado como hijo ilustre en Nàquera, su pueblo natal

Vox y PP rechazan a Pérez Casado como hijo ilustre en Nàquera, su pueblo natal

Serra da un paso más en salud: se une a Xarxa Salut y refuerza su estrategia de bienestar vecinal

Así será el nuevo PAI de Riba-roja: 830 viviendas plurifamiliares y unifamiliares

Así será el nuevo PAI de Riba-roja: 830 viviendas plurifamiliares y unifamiliares

L'Eliana renueva íntegramente los vestuarios del campo de fútbol del polideportivo

L'Eliana renueva íntegramente los vestuarios del campo de fútbol del polideportivo

Llíria denuncia que la Generalitat invertirá 7,7 millones en la CV-35 sin mejoras para la ciudad

Llíria denuncia que la Generalitat invertirá 7,7 millones en la CV-35 sin mejoras para la ciudad

Lola Celda renuncia como alcaldesa de Marines tras dos décadas en el cargo

Lola Celda renuncia como alcaldesa de Marines tras dos décadas en el cargo

Riba-roja aprueba un plan de contratación pública de 8’8 millones de euros para ejecutar 85 contratos públicos

Riba-roja aprueba un plan de contratación pública de 8’8 millones de euros para ejecutar 85 contratos públicos
Tracking Pixel Contents