Benaguasil inicia las obras de recuperación turística de la dana

El Ayuntamiento de Benaguasil ha comenzado ya los trabajos de recuperación turística por ser uno de los municipios afectados por la dana de 2024. En concreto se está trabajando en la sustitución del revestimiento exterior cerámico/pétreo de las jardineras de la Avenida de Montiel, una zona que se vio afectada por las lluvias torrenciales que asolaron parte de la provincia de Valencia y que necesitan una mejora y adecuación.

Esta acción se ha podido realizar gracias al programa de ayudas urgentes dirigidas a mancomunidades de municipios afectadas por los daños producidos por la dana, dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana.

Se trata de un proyecto financiado con los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Mancomunitat Camp de Túria ha recibido la misión de gestionar 750.000 euros junto al resto de municipios afectados.

De esta forma, Benaguasil ha podido comenzar las obras gracias a los 36.000 euros que se le han concedido a través de esta subvención. Así, se mejorará el aspecto y el estado de la Avenida de Montiel y se ofrecerá una mejor visión al turista que visite la localidad.

Bétera, Casinos, Llíria, Riba-roja de Túria y Vilamarxant también están coordinados por la Mancomunitat Camp de Túria para desarrollar distintos proyectos en sus municipios.