Vox y PP rechazan a Pérez Casado como hijo ilustre en Nàquera, su pueblo natal

El pasado 14 de enero falleció a los 80 años Ricard Pérez Casado, alcalde de València entre 1979 y 1989. El que fuera el segundo alcalde de la ciudad desde la llegada de la democracia y uno de los actores fundamentales de la Transición, nació en Nàquera, municipio del Camp de Túria que lamentó su muerte y declaró tres días de luto oficial con banderas a media asta, como también llevó a cabo el Ayuntamiento de València.

"Fue un naquerano ilustre y destacado, que creó el jardín del Turia y el Palau de la Música, además del urbanismo moderno de la ciudad a lo largo de sus casi 10 años de gobierno", manifestaron desde el PSPV-PSOE de Nàquera, grupo que pidó el luto oficial y que el gobierno de Vox aceptó. "Ricard estuvo siempre unido en su pueblo, Nàquera, y estuvo pendiente de las necesidades de los naqueranos, ayudando en aquello que estaba en su mano. Ayudó a la Sociedad Musical Santa Cecília de Náquera a financiar la construcción de su local, asesorando y organizando la forma de financiación para obtener los fondos necesarios", añadieron.

Para seguir honrando su memoria, el PSPV presentó una moción para hacer a Pérez Casado Hijo Ilustre de Nàquera y renombrar alguna calle o el edificio multicultural con su nombre. Ayer por la tarde, se celebró el pleno ordinario de enero en el que votaron la moción y tanto Vox como el Partido Popular votaron en contra, por lo que esta propuesta no salió hacia delante. "Es una pena que en València ciudad haya habido unanimidad entre los grupos y que en su pueblo natal el PP y Vox no apoyen a un vecino", declaran fuentes municipales socialistas.

Calle Mayor de Nàquera, donde nació Ricard Pérez. / L-EMV

Otras mociones rechazadas

Además, el PSPV también presentó otra moción que las formaciones de derechas votaron en contra, implantar puntos de recarga de vehículos eléctricos. "El alcalde (Iván Expósito, Vox) fue muy tajante, dijo que no participaba de la política de pactos verdes. Teniendo mayoría absoluta, nunca han aprobado una moción de la oposición. Nosotros les apoyamos si son aspectos positivos para el pueblo", añaden los del PSPV.

Tampoco prosperó la moción de Compromís sobre crear plazas de estacionamiento reservadas y señalizadas para clientes de las farmacias de Nàquera.